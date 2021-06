Estefania Wollny hat abgenommen: Sexy und schlank wie noch nie!

02.06.2021 12:44 Uhr

In den letzten Monaten hat Estefania Wollny ordentlich abgespeckt und es scheint so, als sei sie noch lang nicht an ihrem Ziel, denn die Wollny-Tochter wird immer dünner.

Bereits Anfang des Jahren überraschte Estefania Wollny mit ihrer neuen, schlanken Figur. Seitdem sind aber wieder einige Monate vergangen und die Kilos sind weiter gepurzelt. Auf neuen Bildern wirkt sie nochmals deutlich schlanker.

2019 noch deutlich runder

2019 nahm Estefania Wollny an der Castingsendung DSDS teil und man nahm sie erstmals außerhalb der TV-Doku „Die Wollnys“ wahr. Mit ihrer Performance konnte sie die Jury überzeugen und kam mehrere Runden weiter.

Auch danach hatte sie ihren ersten Auftritte als Sängerin und machte erste Schritte als eigenständige Künstlerin im Musikbusiness. Erinnert man sich an Estefania zurück, war sie damals der süße Teenager mit Babyspeck, die noch sehr kindlich wirkte.

Estefania ist eine richtige Frau geworden

Diese Zeiten sind jetzt aber endgültig vorbei. Schon in den letzten Monaten zeichnete sich ab, dass Estefania eine optische Wandlung hingelegt hat. Der süße Teenie gehört der Vergangenheit an.

Erst vor wenigen Wochen hat sie ihren Song „Unkaputtbar“ herausgebracht und auch ein Musikvideo dazu veröffentlich. Und eins sei gesagt, so erwachsen und sexy hat man die Wollny-Tochter noch nie gesehen. Mit ihrem muskelbepackten Videopartner liegt Estefania nackt im Bett: Hui, das hätten wir von der süßen 19-Jährigen wohl nicht erwartet. Bis jetzt hat das Video über 1,4 Millionen Aufrufe auf YouTube.

Estefania hat abgespeckt

Bereits im März zeigte sich Estefania auf Instagram deutlich erschlankt. Jetzt sind noch mehr Pfunde gepurzelt, wie neue Bilder auf ihrem Instagram-Account beweisen.

Auch auf den neuen Selfies sieht man ganz deutlich, das Gesicht der süßen Wollny-Schwester ist markanter, schlanker und nicht mehr so rund, wie noch vor einigen Monaten.

Familie Wollny nimmt ab

Ihre Fans sind absolut begeistert über diese optische Veränderung und selbstverständlich kassiert Estefania ganz viele Komplimente. Einige wollen auch Tipps von ihr haben, wie sie so toll abgenommen hat.

Übrigens, nicht nur Estefania hat abgenommen, auch ihre Schwester Loredana wird immer schlanker. Es scheint so, als wolle Familie Wollny für den Sommer wieder in Form kommen!

(TT)