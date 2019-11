Esther Schweins über die Zeit nach dem Tod ihres Mannes

Schauspielerin Esther Schweins weiß es zu schätzen, dass es Menschen gibt, die in Trauer und Not zu ihr und ihren Kindern halten: Verwandte und Freunde.

Nach dem Tod ihres Mannes kann Schauspielerin Esther Schweins der schweren Phase auch eine positive Seite abgewinnen. Sie wisse zu schätzen, „dass sich Freunde, die so etwas miteinander erlebt haben, nie mehr voreinander verstecken müssen mit ihren Nöten, Ängsten und Schmerzen“, sagte die 49-Jährige dem „ZEITmagazin“ (Donnerstag). Nach dem Tod ihres Lebensgefährten Lorenzo Mayol Quetlas vor zwei Jahren seien Freunde und Familienangehörige direkt am nächsten Morgen zur Stelle gewesen. „Unsere Kinder konnten über Wochen gar nicht in eine Richtung taumeln oder gar fallen, weil einfach immer jemand da war.“

Erstmals gottlos

Weiter gestand Schweins über ihre damalige Gefühlslage: „Tatsächlich war ich nach dem Tod meines Mannes zum ersten Mal in meinem Leben gottlos. Trostlos, schmerzerfüllt vom Leid meines Mannes und entsetzt über die präzise Grausamkeit, mit der Krebs und Chemotherapie so konsequent einen Körper zerstören“.

Esther Schweins ist nicht nur eine herausragende Schauspielerin und Regisseurin, sie ist auch die perfekte Yogalehrerin für Moderator Simon Beeck aus der TV-Show „Dinner Party“ bei SAT.1. Am Dienstagabend wurde das TV-Studio zum Yoga-Studio umfunktioniert und zum ersten Mal barfuß getalkt. Doch Yoga bedeutet fu?r Esther Schweins weit mehr als nur Sport! Die aus Indien stammende Lehre und die damit verbundene Lebenseinstellung haben ihr geholfen, private Schicksalsschläge anzunehmen. Details erzählt sie ehrlich und offen in der Show (siehe Video oben!)

Die in Oberhausen geborene Schauspielerin lebt mit den gemeinsamen Kindern auf Mallorca. Sie ist unter anderem aus der Sendung „RTL Samstag Nacht“ bekannt. (dpa/KT)