"Eternals": Der erste Trailer mit dem neuem Superhelden-Team ist da!

02.06.2021 20:45 Uhr

Es ist der Beginn einer neuen Ära: Marvel Studios‘ "Eternals" heißt ein aufregendes neues Superhelden-Team im Marvel Cinematic Universe willkommen – eine Gruppe unsterblicher Helden, die seit Tausenden von Jahren im Geheimen auf der Erde lebt.

Nun sind sie durch eine unvorhergesehene Tragödie gezwungen, aus dem Verborgenen hervorzutreten und sich gemeinsam gegen die ältesten Feinde der Menschheit zu stellen: Die Deviants!

Mit ihrem außergewöhnlichen, visionären Stil bringt niemand Geringeres als die jüngst mit zwei Oscars ausgezeichnete, hochgelobte Chloé Zhao („Nomadland“, „The Rider“) die epische Geschichte der „Eternals“ auf die große Leinwand.

Das sind die Stars von „Eternals“

Zu dem herausragenden Ensemble gehören Richard Madden („Game of Thrones“) als allmächtiger Ikaris, Gemma Chan („Crazy Rich“) als menschheitsliebende Sersi, Kumail Nanjiani („The Big Sick“) als von kosmischer Macht erfüllter Kingo, Lauren Ridloff („The Walking Dead“) als superschnelle Makkari, Brian Tyree Henry („Godzilla vs. Kong“) als intelligenter Erfinder Phastos, Salma Hayek („Wege des Lebens – The Roads Not Taken“) als weise und spirituelle Anführerin Ajak sowie Lia McHugh („The Lodge“) als ewig junge Sprite, der jedoch eine alte Seele innewohnt.

Auch Kit Harington dabei

Ferner mit dabei Don Lee („The Gangster, the Cop, the Devil“) als mächtiger Gilgamesch, Barry Keoghan („Dunkirk“) als distanzierter Einzelgänger Druig und Angelina Jolie („Maleficent: Mächte der Finsternis“) als unerschrockene Kriegerin Thena. Kit Harington („Game of Thrones“) ist in der Rolle des Dane Whitman zu sehen. Für Fans: „Eternals“ ist der dritte Film der Phase 4 im MCU.

Geplanter deutscher Kinostart ist am 4. November 2021.