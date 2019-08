„Eternals“: Kit Harington dreht mit Angelina Jolie

Kit Harington (32) geht unter die Marvel-Stars. In dem Blockbuster „Eternals“ spielt er einen Superhelden namens Black Knight (Schwarzer Ritter).

Über acht Jahre haben wir Kit Harington als Jon Snow in der Fantasy-Show „Game of Thrones“ auf seinen Abenteuern begleitet. Auch nach dem fulminanten Serienfinale im Frühjahr 2019 müssen wir den süßen Briten aber nicht lange vermissen. Wie das Filmstudio Marvel gerade verkündete gehört der Schauspieler nämlich mit zum Cast des im November 2020 erscheinenden Films „Eternals“.

Neben Kit Harington gehört eine Vielzahl von Hollywood-Größen zur Besetzung, unter anderem Angelina Jolie (44), Selma Hayek (52), Richard Madden (33) und Gemma Chan (36).

Handlung

In der Comic-Verfilmung geht es, um eine unsterblich Rasse von Superhelden, die sogenannten Eternals. Dies ist eine Gruppe von Helden mit Superkräften, die vor Jahrtausenden von den Menschen erschaffen worden sind. Mit ihren Kräften wie phänomenaler Stärke, Fliegen, Teleportation, Gedankenkontrolle und Formwandlung haben sie von jeher das Leben auf der Erde mitgeformt und die Geschichte der Zivilisation beeinflusst.

Sie sind den Menschen grundsätzlich gut gesinnt und verteidigen diese gegen Angreifer von außen. Der Film wird sich allerdings auf lediglich zwei der Eternals fokussieren – auf Sersi und Ikaris.

Kit Harington kommt damit also „nur“ eine Nebenrolle zu. Er spielt Dane Whitman alias Black Knight. Die Hauptrollen übernehmen mit größter Wahrscheinlichkeit Angelina Jolie und Richard Madden, der ebensfalls durch „Game of Thrones“ berühmt wurde. Seine Figur Rob segnete allerdings schon am Ende der dritten Staffel das Zeitliche.

Phase 4 des MCUs

„Eternal“ ist nur einer von insgesamt fünf Filmen aus der bevorstehenden Phase 4 des MCUs. Die Phase beginnt im Mai 2020 mit „Black Widow“, dem ersten Marvel-Solomovie für Scarlett Johansson (34) und endet im November 2021 mit „Thor: Love and Thunder“ mit Natalie Portman (38) als erste weibliche Thor.

Die gesamte Zeitstrecke wird neben den Kinofilmen erstmals auch aus Serien bestehen, die natürlich nicht im Kino laufen, sondern exklusiv auf der Video-on-Demand-Plattform Disney+ zu sehen sein werden.