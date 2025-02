Film Ethan Embry: Rolle in ‚Scream 7‘

Ethan Embry at CDGA Costume Designers Guild Awards - Everett/Avalon - 2018 BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.02.2025, 16:00 Uhr

Ethan Embry hat sich dem Cast von ‚Scream 7‘ angeschlossen.

Der 46-jährige Schauspieler, der aus Filmen wie ‚Can’t Hardly Wait‘, ‚That Thing You Do!‘ und ‚Brotherhood‘ bekannt ist, wird sich dem kultigen Horror-Franchise anschließen, in dem Neve Campbell und Courteney Cox mitspielen werden.

Embry hat sich Berichten von ‚Deadline‘ zufolge der Besetzung des kommenden siebten Teils der gruseligen Filmreihe angeschlossen, obwohl seine Rolle und die Details zur Handlung des Projekts bisher unter Verschluss gehalten werden. Zwischen 2015 und 2022 spielte der Star die Rolle des Coyote Bergstein in der Netflix-Serie ‚Grace and Frankie‘, während er im Laufe der Jahre auch in Shows wie ‚The Walking Dead‘, ‚Grey’s Anatomy‘ und ‚CSI: Crime Scene Investigation‘ zu sehen war. Auf der großen Leinwand spielte Ethan zuvor in ‚First Man‘ und ‚Last Seen Alive‘ mit, während sich ‚Alma and the Wolf‘ und ein unbetitelter Film von Christy Martin aktuell beide in der Postproduktion befinden. Die Nachricht über Embrys Besetzung kommt Tage, nachdem die Fans schockiert darüber waren, als bekanntgegeben wurde, dass Matthew Lillard in der Rolle des Stu Macher in ‚Scream 7‘ zurückkehren wird.