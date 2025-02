Stars Ethan Slater: „Unendlich stolz“ auf seine Freundin Ariana Grande

Ethan Slater - Wicked Part 1 premiere London 2024 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.02.2025, 16:00 Uhr

Ethan Slater sprach darüber, dass er „unendlich stolz“ auf seine Freundin Ariana Grande sei.

Die beiden Stars sind seit 2023 zusammen, nachdem sie sich am Set von ‚Wicked‘ kennengelernt hatten.

Slater und die Künstlerin haben ihre Beziehung bisher weitgehend privat gehalten. Jetzt schwärmte Ethan jedoch öffentlich von seiner Partnerin, nachdem sie für ihre Rolle der Glinda, der guten Hexe in dem Kino-Musical, für den Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert wurde. Der 32-jährige Ethan verriet in einem Gespräch mit ‚Us Weekly‘: „Ich bin unendlich stolz auf sie. Sie hat so hart gearbeitet.“ Der Prominente erklärte, dass Ariana und ihr Co-Star Cynthia Erivo bei den Dreharbeiten und der Promotion des Films „so unglaublich hart gearbeitet“ haben und einfach „unglaublich“ seien. Die Neuigkeiten über die Romanze des Schauspielers mit Ariana kamen, nachdem seine Ehe mit seiner ehemaligen Frau Lilly Jay, der Mutter seines kleinen Sohnes, scheiterte. Slater hatte zuvor zugegeben, dass er einige große Veränderungen durchgemacht habe, als er damit zurechtkommen musste, dass Dinge aus seinem Privatleben öffentlich gemacht wurden.