EU führt neue Gift-Grenzwerte für Lebensmittel ein

Auch für Orangen und andere Zitrusfrüchte führt die EU neue Grenzwerte für Gifte ein.

29.08.2021 13:07 Uhr

Es geht um die Grenzwerte für giftige Schwermetalle in Lebensmittel. Diese sollen in der EU gesenkt werden, um Krebserkrankungen vorzubeugen.

Im Zuge des europäischen Plans zur Krebsbekämpfung treten in dieser Woche neue Grenzwerte für bestimmte Schwermetalle in einer Vielzahl von Lebensmitteln in Kraft.

Für zum Beispiel Säuglingsnahrung, Gewürze, Weine und Salz gelten von Montag an strengere oder zusätzliche Höchstgehalte für Blei. Ab Dienstag gibt es zudem neue Cadmium-Grenzwerte für etliche Obst-, Gemüse- und Getreidesorten sowie Ölsaaten.

„Im Rahmen des europäischen Krebsbekämpfungsplans haben wir uns verpflichtet, den Gehalt karzinogener Inhaltsstoffe weiter zu verringern“, sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides zum Inkrafttreten der neuen Regeln der Deutschen Presse-Agentur. Der Schritt sei ein weiteres konkretes Beispiel dafür, dass in der EU der Verbraucher bei Lebensmitteln immer an erster Stelle stehe.

Hintergrund der neuen Grenzwerte für das Schwermetall Blei sind Erkenntnisse, nach denen es keine Schwelle gibt, unterhalb derer gesundheitliche Schädigungen für den Menschen sicher ausgeschlossen werden können. Bei Cadmium haben laut EU-Kommission neue Daten gezeigt, dass es möglich ist, den Gehalt in vielen Lebensmitteln zu verringern.