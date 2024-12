Film Selena Gomez: Sie wehrt sich gegen ‚Emilia Perez‘-Hater Selena Gomez hat sich gegen die Kritik an ihrer ‚Emilia Perez‘-Performance gewehrt. Die 32-jährige Schauspielerin hat ihre Leistung in dem Musical-Thriller in den sozialen Medien verteidigt, nachdem der Schauspieler und Komiker Eugenio Derbez ihre Darbietung kritisiert hatte. Die Kritik an Selenas Leistung wurde in den sozialen Medien weit verbreitet, und die Schauspielerin verteidigte sich schließlich […]