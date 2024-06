Musik-Acts und Pyro-Show Euro 2024: So spektakulär wird die Eröffnungsfeier

SpotOn News | 14.06.2024, 10:36 Uhr

Es ist endlich so weit: In München wird die Euro 2024 eröffnet. Ehe das deutsche Team gegen Schottland ins Turnier startet, will schon die Eröffnungsfeier das EM-Fieber in ganz Europa entfachen: mit bekannten Show-Acts, einer spektakulären Pyro-Show und der Erinnerung an eine Legende.

Die Fieberkurve steigt und die Spiele können beginnen. Am Freitagabend eröffnet Gastgeber Deutschland mit einer spektakulären Feier die Europameisterschaft im Herren-Fußball. Neben musikalischen Highlights können sich die Zuschauer im Stadion und an den Bildschirmen auch auf eine farbenfrohe Pyro-Show freuen. Deren Durchführung stand bis zuletzt auf Messers Schneide. Neben den bunten und lauten Momenten dürfte auch die Hommage an eine deutsche Fußball-Legende in Erinnerung bleiben.

Hoffnung auf das Sommermärchen 2.0

Überall in der Republik kribbelt es schon. Endlich wieder ein Fußball-Turnier im eigenen Land! Auch wenn die Temperaturen noch nicht das Niveau des Sommers 2006 erreichen: Die Hoffnung auf ein Sommermärchen 2.0 teilen alle Fußball-Fans zwischen Flensburg und Oberstdorf. Parallele zu 2006: Auch damals war das Leistungsvermögen des deutschen Teams kaum einschätzbar. Erste Erkenntnisse über die Form des aktuellen deutschen Teams – und möglichst drei Punkte – soll das Auftaktspiel um 21 Uhr gegen die Schotten bringen. Zuvor soll eine mitreißende Eröffnungsshow das EM-Fieber auf dem ganzen Kontinent und darüber hinaus entfachen.

"Fire" als Startschuss für die Feier

EM-Songs schießen aktuell wie Pilze aus dem Rasen. Der offizielle UEFA-Song zur Euro 2024 heißt "Fire" und ist eine Kooperation des italienischen DJ-Duos Meduza, der US-amerikanischen Pop-Rock-Band OneRepublic und der deutschen Sängerin Leony (26). Ihre Uptempo-Nummer mit Einheiz-Garantie ist die offizielle Einladung an alle, mitzufeiern und sich tanzend auf einen schönen Abend und ein friedliches und fröhliches Turnier im Zeichen des Fußballs einzustimmen.

Pyro-Show in letzter Sekunde genehmigt

Exakt 130 "pyrotechnische Gegenstände" werden bei der Eröffnungsshow zum Einsatz kommen. Um diese eher überschaubare Menge an Knallkörpern, Raketen und Rauchtöpfen war im Vorfeld der Show ein regelrechter Streit entstanden. Die Münchner Direktion hatte an die UEFA appelliert, auf Pyrotechnik zu verzichten. Von der Eröffnungsfeier sollte "keine falsche Signalwirkung" an die europäischen Fußball-Fans ausgehen, es dem Veranstalter während des Turniers gleichzutun. Der Einsatz von Pyro-Technik in den Fanblöcken zählt aufgrund der Gesundheitsgefahren seit Jahren zu den großen Zankäpfeln des Profifußballs. Am Dienstag teilte die Branddirektion München dann mit, dass "die Abnahme der Pyrotechnik ohne Beanstandungen durchgeführt" worden sei. Also dann: Feuer frei!

Erinnerung an den Kaiser als emotionaler Höhepunkt

Neben den lauten Höhepunkten gibt der Veranstalter der Euro 2024 schon jetzt Gänsehaut-Garantie für einen der leisen Momente des Abends: die emotionale Erinnerung an die bislang drei deutschen EM-Titel 1972, 1980 und 1996. Geplant war, dass alle drei Kapitäne der damaligen Teams die errungenen EM-Pokale in der "Munich Football Arena" präsentieren. Zur Trauer aller Fußballfans starb der Kapitän der 1972er-Elf am 7. Januar: Franz Beckenbauer. Der wohl größte deutsche Fußballer wird von seiner Witwe Heidi Beckenbauer (57) vertreten – und ganz sicher blickt der Kaiser mit Wohlwollen auf sie, die beiden anderen Kapitäne, Bernhard Dietz (76) und Jürgen Klinsmann (59) und die Münchner Arena herunter und ruft dem deutschen Team zu: "Geht's raus und spielt's Fußball!" Neben Chips und einem Kaltgetränk lohnt es also auch, eine Packung Taschentücher bereitzulegen – hoffentlich nur für die Eröffnungsfeier, nicht für den Ausgang des deutschen Spiels.