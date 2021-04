Eurovision Song Contest 2021 steigt vor 3.500 Zuschauern

König Willem-Alexander (54) sah sich kürzlich vor Ort die Vorbereitungen zum ESC 2021 an. (wue/spot)

30.04.2021 16:20 Uhr

Trotz der Corona-Pandemie wird der Eurovision Song Contest mit Live-Publikum stattfinden. 3.500 Zuschauer dürfen vor Ort dabei sein.

Der Eurovision Song Contest 2021 soll in Rotterdam mit Publikum stattfinden. Sowohl in den drei Live-Shows als auch bei sechs öffentlichen Proben sei jeweils die Teilnahme von 3.500 Zuschauern vor Ort in der Ahoy Arena erlaubt. Auch Fans aus dem Ausland dürfen dazu anreisen. Das habe das niederländische Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft nun bestätigt, wie „eurovision.de“ berichtet.

Deutsche müssten sich früh genug auf den Weg machen, denn nach der Einreise gilt laut Auswärtigem Amt zunächst eine Quarantänepflicht von zehn Tagen. Außerdem gibt es unter anderem für Flugreisende eine Testpflicht und auch ein Gesundheitsformular muss ausgefüllt werden. Bei der Rückreise gilt ebenso eine Test- und Quarantänepflicht. Einzelheiten können Fans auf der Webseite des Auswärtigen Amts nachlesen.

So läuft die Veranstaltung für die Fans ab

Fans, die die Veranstaltungshalle betreten möchten, müssen demnach auch hier einen negativen Corona-Test vorlegen – und sie sollen sich fünf Tage nach der Teilnahme erneut testen lassen. Vor Ort sollen Schutzmasken getragen werden, solange sich ein Zuschauer nicht an seinem Sitzplatz befindet. Eine Regelung zum Halten eines Mindestabstands von 1,5 Metern gibt es demnach nicht. Menschen mit Vorerkrankungen, über 70-Jährige und Personen, die zur Risikogruppe gehören, sollen nicht teilnehmen können.

Nach aktuellem Stand sollen die Kandidaten von 38 der 39 teilnehmenden Länder auch live vor Ort auftreten. Tickets sollen nur jenen Fans zur Verfügung stehen, die bereits Eintrittskarten für den im vergangenen Jahr abgesagten ESC hatten. Am 5. Mai will die Europäische Rundfunkunion (EBU) entsprechende E-Mails an berechtigte Fans schicken und der Verkauf soll dann am 8. Mai starten.

Die aktuellen Pläne seien aber noch keine Garantie dafür, dass der ESC tatsächlich auf diese Weise ausgetragen werden kann, gibt Executive Producer Sietse Bakker zu bedenken. Er wies demnach darauf hin, dass die Regierung sich je nach aktueller Lage noch einmal umentscheiden könne. Das erste Halbfinale wird am 18. Mai ausgetragen, das zweite Halbfinale folgt am 20. Mai und am 22. Mai steigt dann das große Finale.