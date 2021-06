Eva Benetatou und Chris Broy: Doch Liebes-Comeback in Sicht?

02.06.2021 15:14 Uhr

Eva Benetatou und Chris Broy gaben Ende April ziemlich überraschend ihre Trennung bekannt. Seitdem wird viel spekuliert, ob die beiden wieder zusammen kommen oder ob es gar eine neue in Chris' Leben gibt.

Eva Benetatou erwartet gerade ihr erstes Baby und verriet sogar vor wenigen Tagen, dass sie einen kleinen Jungen bekommen wird. Dass sie in dieser besonderen Zeit nun allein ist, liegt an der überraschenden Trennung von ihrem Verlobten Chris Broy.

Eine andere Frau?

Alles hatte mit seiner Teilnahme bei „Kampf der Realitystars“ begonnen. Nach seiner Rückkehr soll er sich verändert haben und Eva sprach sogar von einer anderen Frau.

„Er kam zurück und war für mich einfach ein ganz anderer Mensch.“ Sie deutet außerdem an, dass eine andere Frau im Spiel war: „Er mir den Eindruck und das Gefühl vermittelt, dass er sich emotional in etwas anderem verrannt hat und verloren hat, mir gegenüber“, so die werdende Mutter vor einigen Wochen gegenüber RTL.

Von dieser „Kampf der Realitystars“-Teilnehmerin habe er auch Schmuck bekommen, den er trug: „Schmuck den er vor ihr getragen habe, obwohl ich darauf hingewiesen habe, dass ich das bitte nicht möchte“, berichtet Eva verletzt.

Gibt es ein Liebes-Comeback?

Eva hatte vor einigen Wochen noch gesagt, dass sie schauen wolle, was die Zeit für die beiden als Paar noch bringt. Bei Chris hingegen klang das Liebes-Aus endgültiger. Jetzt löschte er sogar alle gemeinsamen Pärchenbilder mit seiner Ex Eva.

In einer Fragerunde wollte ein Fan wissen: „Ist eine Versöhnung mit Eva und Beziehung noch von deiner Seite aus möglich?“ Doch dazu hat Chris eine ganz knallharte Meinung und erklärte: „Versöhnung: Ja, sie ist die Mutter meines Kindes. Da hofft man doch auf einen respektvollen und ordentlichen Umgang miteinander. Alleine schon für das Kind. Beziehung: Nein.“

Sind sie zusammen shoppen?

Noch vor einigen Wochen erklärte Chris auf Instagram wie der Kontakt zu Eva sei: „Unser Kontakt ist so weit wie möglich sporadisch und komplett auf das Kind fixiert.“ Und weiter: „Jeder, der mich kennt, weiß, wie ich bin und ich kann euch versichern: Sobald ich die Möglichkeit habe, für das Kind da zu sein, dann bin ich da.“

Jetzt ist aufmerksamen Fans jedoch aufgefallen, dass beide gestern Möbel shoppen waren. In ihrer Instagram-Story berichtete Eva ganz freudig von ihrer neuen Wohnung und das sie noch zu Ikea gegangen ist. Laut Eva war sie mit dem Künstlerbetreuer und ihrem guten Freund Kamil Golik unterwegs.

Aber nicht nur sie war bei Ikea, auch Chris postete zufälligerweise fast zeitgleich eine Story vom Möbelriesen. Nähern sich die beiden etwa wieder an und waren gemeinsam shoppen oder alles nur purer Zufall? Vielleicht hilft Chris ihr auch einfach nur beim Einrichten des Babyzimmers…

