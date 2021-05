Eva Benetatou und Chris Broy getrennt: Wer ist die andere Frau?

03.05.2021 12:55 Uhr

Am 28. April gaben Eva Benetatou und Chris Broy ihre Trennung bekannt. Nun packt die Reality-Darstellerin aus, was die möglichen Gründe für die Trennung gewesen sein könnten. Ist eine andere Frau im Spiel?

Eva Benetatou und ihr Verlobter Chris Broy erwarten das erste gemeinsame Kind, sie ist im achten Monat schwanger. Umso überraschender kam da das plötzliche Liebes-Aus.

Eva Benetatou gibt Trennung bekannt

Bei Instagram meldete sich die werdende Mutter unter Tränen zu Wort und erklärte: „Nachdem Chris nach sechs Wochen Dreh vom „Kampf der Realitystars“ in Thailand zurück ist, hat sich einiges emotional einiges bei ihm verändert und eine räumliche Trennung haben wollte.“

Der TV-Darstellerin ist anzumerken, wie schwer ihr diese Worte fallen und sie sagt weiter: „Es war, als würde mir der Boden unter den Füßen entzogen werden, einfach verletzend und enttäuschend, denn der Zeitpunkt hätte nicht falscher sein können“.

Chris Broy und eine Teilnehmerin von „Kampf der Realitystars“?

Jetzt, einige Tage später, spricht Eva über die möglichen Gründe für die Trennung, auch wenn sie es sich selbst nicht erklären kann. Alles begann mit Chris‘ Teilnahme bei „Kampf der Realitystars“.

Für das Format war er sechs Wochen in Thailand, Eva blieb zu Hause. Offen berichtete Chris seiner Verlobten, dass es in Thailand eine Bezugsperson gab, eine andere Frau, die ebenfalls Teilnehmerin des Formats ist, mit der sich gut verstanden hat.

„In etwas anderem verrannt“

Eva berichtet, das Chris sich nach seiner Rückkehr verändert hat: „Er kam zurück und war für mich einfach ein ganz anderer Mensch.“ Sie deutet außerdem an, dass eine andere Frau im Spiel war: „Er mir den Eindruck und das Gefühl vermittelt, dass er sich emotional in etwas anderem verrannt hat und verloren hat, mir gegenüber“, so die werdende Mutter gegenüber RTL.

Von dieser „Kampf der Realitystars“-Teilnehmerin habe er auch Schmuck bekommen, den er trug: „Schmuck den er vor ihr getragen habe, obwohl ich darauf hingewiesen habe, dass ich das bitte nicht möchte“, berichtet Eva verletzt.

Gab es schon länger Probleme?

Kurz darauf eröffnete Chris ihr, dass er eine Trennung wolle: „Der Schmerz ist unbeschreiblich! Man fühlt sich, als würde die Welt zusammenbrechen“, erklärt Eva.

Für Broy schien sich die Trennung aber bereits vor seiner Reise nach Thailand andeutet zu haben, wie er auf Instagram sagte: „Wir hatten Probleme, auch schon lange bevor ich weg war hatten wir Probleme, die wir immer versucht haben wieder zu klären. Im Gegenteil, es wurde einfach immer schlimmer nachdem ich zurück gekommen bin. Und daher haben wir uns für eine räumliche Trennung entschieden.“

Wer ist die andere Frau?

Aber wer könnte die andere Frau aus dem Cast der zweiten Staffel von „Kampf der Realitystars“ sein? Von den 25 Kandidaten sind 12 Frauen dabei. Mit wem von ihnen könnte sich Chris besonders gut verstanden haben? Einige, wie Silvia Wollny oder Narumol, kann man vermutlich direkt ausschließen…

