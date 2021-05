Eva Benetatou: Was geht zwischen Chris Broy und BTN Jenefer Riili?

04.05.2021 12:44 Uhr

Das Drama in mehreren Akten geht weiter! Vor wenigen Tagen gaben Eva Benetatou und Chris Broy ihre "räumliche Trennung" bekannt, was so viel bedeutet wie: Sie haben sich getrennt! Später deutete sie an, dass eventuell eine andere Frau im Spiel sein könnte.

Bis vor kurzem war die Welt für Eva Benetatou noch in Ordnung: Sie erwartet gerade ihr erstes Kind und hatte sich vor über einem Jahr mit Chris Broy verlobt.

Hat Chris Broy eine andere kennengelernt?

Nachdem die beiden jetzt ihre Trennung via Instagram bekannt gaben, sprach Eva auch über mögliche Gründe und deutete an, dass es eine andere Frau geben könnte. Alles begann mit Chris‘ Teilnahme bei „Kampf der Realitystars“. Für das Format war er sechs Wochen in Thailand und dort soll er sich auffällig gut mit einer der anderen Kandidatinnen verstanden haben.

„Er kam zurück und war für mich einfach ein ganz anderer Mensch. Er mir den Eindruck und das Gefühl vermittelt, dass er sich emotional in etwas anderem verrannt hat und verloren hat, mir gegenüber“, so die werdende Mutter gegenüber RTL.

Von dieser „Kampf der Realitystars“-Teilnehmerin habe er auch Schmuck bekommen, den er trug: „Schmuck den er vor ihr getragen habe, obwohl ich darauf hingewiesen habe, dass ich das bitte nicht möchte“, berichtet Eva verletzt.

Chris Broy: Was geht mit Jenefer Riili

Aber wer könnte die Frau sein? In der zweiten Staffel von „Kampf der Realitystars“ sind 25 Kandidaten dabei, davon sind 12 weiblich. Einige Kandidatinnen wie Narumol oder Silvia Wollny können vermutlich direkt ausgeschlossen werden.

Ein Insider deutet jetzt an, dass es sich bei der Frau um die „Berlin Tag und Nacht“-Darstellerin Jenefer Riili handeln könnte. Der Insider selbst war auch Kandidat bei „Kampf der Realitystars“ und sagt gegenüber „Promiwood“: „Für mich war klar, dass die Beziehung von Chris und Eva keine Zukunft hat, Chris wirkte in der Show wie ein Single der nur Augen für Kandidatin Jenefer Riili hatte.“

Sie waren vertraut miteinander

Während der Dreharbeiten soll Jenefer die Bezugsperson von Chris gewesen sein. Das eröffnete Chris seiner Verlobten Eva bereits kurz nach den Dreharbeiten.

Auch der Insider betont, wie gut die beiden sich verstanden haben sollen: „Wir die Teilnehmer waren erstaunt da ja Chris eigentlich mit Eva zusammen war und selbst die Produktion wunderte sich wie vertraut, die beiden miteinander wirkten.“

Wer ist Jenefer Riili?

Aber wer ist das eigentlich? Die schöne Jenefer Riili spielte zwischen 2015 und 2018 die Rolle der Alessia Favelli in der beliebten Serie „Berlin Tag und Nacht“ und mauserte sich ziemlich schnell zum TV-Liebling. Die Kleindarstellerin hat serbische und italienische Wurzeln.

Am Set lernte Jenefer den Darsteller Matthias Höhn kennen, mit dem sie seit 2017 liiert war. Kurze Zeit später gaben sie die Schwangerschaft von Riili bekannt, doch noch vor der Geburt von Söhnchen Milan, trennte sich das Paar wieder, nur um kurz darauf wieder zueinander zu finden. Aktuell scheinen die beiden aber nicht mehr liiert zu sein, denn alle gemeinsamen Bilder wurden gelöscht. Somit wäre sie eigentlich frei für Chris…

(TT)