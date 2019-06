Eva Longoria holt sich Erziehungstipps von Victoria Beckham

Mittwoch, 5. Juni 2019 11:05 Uhr

Eva Longoria lernte von Victoria Beckham kreative Erziehungsmethoden. Die ehemalige ‘Desperate Housewives‘-Darstellerin wurde vor elf Monaten Mutter des kleinen Santiago.

Zu dieser Zeit holte sich die Schauspielerin Erziehungsratschläge von ihrer Freundin Victoria Beckham, da sie ihre Freundin dafür bewundere, wie sie mit ihren vier Kindern, dem 20-jährigen Brooklyn, dem 16-jährigen Romeo, dem 14 Jahre alten Cruz sowie der siebenjährigen Harper umgehe.

Quelle: instagram.com

„Es gibt keine Abstufungen von Gleichberechtigung“

In einem Interview mit ‘Daily Mirror‘ schwärmte die 44-Jährige über die Modedesignerin: „Was ich an Victoria so liebe ist die Art und Weise, wie sie mit ihren Kindern umgeht. Etwas, was ich von ihre gelernt habe, ist es, mit den Kindern kreativ zu sein. Sie ist großartig darin, Aktivitäten zu organisieren.“

Quelle: instagram.com

Neben der Kreativität ist der brünetten Schönheit bei der Erziehung außerdem wichtig, dass ihr Sohn die Werte von Feminismus versteht. Im interview mit dem ‘People‘-Magazin meinte sie kürzlich:

„Die Menschen überdenken das Wort ‘Feminismus‘. Es bedeutet Gleichberechtigung. Das ist es. Es gibt keine Abstufungen von Gleichberechtigung. Es ist, was es ist. Für mich wird es also eine große Aufgabe sein, ihm beizubringen, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Aber es geht nicht nur darum, es ihm zu erklären, sondern auch darum, es ihm zu zeigen.“