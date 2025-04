Stars Eva Longoria: Nach ihrem 50. Geburtstag blickt sie optimistisch in die Zukunft

Eva Longoria- May2024 -Transcending Borders Gala -Campari Lounge - Cannes Film Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.04.2025, 14:00 Uhr

Eva Longoria verriet, dass sie sich noch viele Träume in ihrem Leben erfüllen möchte.

Die ‚Desperate Housewives‘-Schauspielerin hat im letzten Monat ihren 50. Geburtstag gefeiert und blickt optimistisch in die Zukunft.

In einem Interview mit dem ‚HELLO!‘-Magazin sagte Eva: „Es ist an der Zeit, zurückzublicken, dankbar für das schöne Leben zu sein, das ich hatte, und davon zu träumen, was kommt. Ich bin ein sehr positiver Mensch mit einer optimistischen Einstellung. Ich habe viele Träume zu erfüllen.“ Eva hat sich von einer erfolgreichen Schauspielerin zu einer Produzentin und Regisseurin entwickelt, ihr Spielfilmdebüt hinter der Kamera gab die Prominente im Jahr 2023 mit ihrem Film ‚Flamin‘ Hot‘. Eva findet, dass ihre Entschlossenheit ihren Aufstieg in der Branche entscheidend beeinflusst habe. Longoria ist zudem eine erfolgreiche Geschäftsfrau und ist der Meinung, dass ihr ihre Liebe für das „Kreieren“ als Unternehmerin geholfen habe: „Ob es darum geht, eine TV-Serie zu entwickeln, ein Team für einen Film zusammenzustellen oder eine Marke wie meinen Casa del Sol Tequila zu gründen – ich bin leidenschaftlich am Kreieren interessiert.“