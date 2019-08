Eva Longoria über ihr spätes Mutterglück: „Ich arbeite nicht mehr so viel“

Mittwoch, 7. August 2019 16:45 Uhr

Eva Longoria ist überzeugt, dass es richtig war, erst mit über 40 ein Kind zu bekommen. Die 44-jährige Schauspielerin wurde vor 13 Monaten das erste Mal Mutter. Mit ihrem Ehemann José ‚Pepe‘ Bastón bekam sie Söhnchen Santiago.

Wie die Schauspielerin nun im Interview mit dem ‚Parents Latina‘-Magazin verriet, bedauert sie es keineswegs, nicht schon früher mit der Gründung einer Familie angefangen zu haben: „Es sollte so sein, dass [mein Sohn] erst zu dieser Phase meines Lebens dazu stößt. Ich bin geduldiger und arbeite nicht mehr so viel – auch wenn es nicht so aussieht!“

Denn auch wenn sie tatsächlich weniger arbeitet, gab es in der Vergangenheit so manche Herausforderungen zu bezwingen.

Neuer Film kommt

So brachte Eva ihren Sohn mit zu den Dreharbeiten von ‚Dora und die goldene Stadt‚ und stillte ihn in den Pausen, was nicht immer ganz einfach war: „[Mein Kind] zu stillen während ich arbeitete war schwierig, zumindest in der Zeit, in der man es stillt, füttert, schlafen legt und wieder schlafen legt. Man macht es und wird damit fertig.“

„Dora und die goldene Stadt“ startet am 19. Oktober in den hiesigen Kinos.