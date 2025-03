Stars Eva Longoria war ‚hässliches Entlein‘ in ihrer Familie

24.03.2025

Eva Longoria war in ihren jungen Jahren das „hässliche Entlein“ in ihrer Familie.

Die 50-jährige Schauspielerin hat verraten, dass sie als Kind überhaupt nicht wie ihre Schwestern aussah und nie als „die Hübsche“ in ihrer Familie angesehen wurde.

Eva, die die jüngste von vier Töchtern ist, sagte in der Sendung ‚TODAY‘: „Ich war in meiner Familie performativ, weil ich das hässliche Entlein war. Die Dokumentation steht Ihnen bei Bedarf zur Verfügung. Meine drei Schwestern sehen sich ähnlich. Sie sind alle blond. Ich wusste, dass ich nicht die Hübsche war, und ich dachte mir: ‚Okay, ich bin nicht die Hübsche, also werde ich die Lustige sein. Ich werde der Schlaue sein.'“

Eva studierte zunächst Kinesiologie an einer Universität in Texas, fand aber schließlich den Weg nach Hollywood. Die brünette Schönheit erklärte: „Ich lande in Hollywood und weiß nicht, was passiert ist. Ich dachte nur: ‚Ich glaube, ich werde Schauspielerin.'“ Eva spielte zwischen 2001 und 2003 in der Seifenoper ‚The Young and the Restless‘ mit. Internationalen Ruhm erlangte sie jedoch im Jahr 2004, als sie sich der Besetzung der erfolgreichen Comedy-Drama-Serie ‚Desperate Housewives‘ anschloss. Eva, die in der ABC-Serie die Rolle der Gabrielle Solis spielte, erzählte: „Als ich ‚Desperate Housewives‘ bekam, erinnere ich mich, wie es ausgestrahlt wurde, und ich dachte: ‚Mama, du musst es sehen, es heißt ‚Desperate Housewives‘.‘ Sie schaut zu und ruft mich hinterher an. Sie sagte: ‚Schatz, du warst oft dabei.‘ Ich sage: ‚Ja, Mama, ich bin einer der Stars.‘ Und sie sagte: ‚Wirst du nächste Woche dabei sein?‘ Ich sagte: ‚Mama, ich werde jede Woche dabei sein.‘ Es war eine große Umstellung für alle um mich herum, aber nicht für mich.“