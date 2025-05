Stars Eva Longoria ‚wusste immer‘, dass sie erfolgreich sein würde

Bang Showbiz | 14.05.2025, 09:00 Uhr

Eva Longoria dachte immer, sie würde in Hollywood Erfolg haben.

Die 50-jährige Schauspielerin hat eine äußerst erfolgreiche Karriere hinter sich und spielte in Serien wie ‚Desperate Housewives‘ und ‚Only Murders in the Building‘ mit. Eva hat jetzt verraten, dass sie nie an ihrem eigenen Talent gezweifelt hat.

Die Schauspielerin sagte zu ‚Byrdie‘: „Wenn ich mir die Langlebigkeit ansehe, die ich in dieser Branche hatte, macht das für mich Sinn. Natürlich werde ich bei allem, was ich tue, so hart wie möglich arbeiten, das ist einfach in dieser Branche so.“ Gezweifelt an ihrem Erfolg hat sie aber nie: „Ich wusste, dass ich erfolgreich sein würde, weil ich von erfolgreichen Frauen umgeben war – meine Mutter, meine Schwestern und Tanten waren unabhängig, stark, klug und wohltätig. Sie waren alles, was ich sein wollte.“

Evas Selbstvertrauen hat ihr geholfen, die Fallstricke Hollywoods zu umschiffen. Sie erklärte: „Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich auf einer Werbetafel war und jemand zu mir sagte: ‚Oh mein Gott, wer hätte das gedacht?‘ Und ich sagte: ‚Ich. Ich dachte es. Ich habe es geträumt.‘ Wenn du dich nicht für dich selbst einsetzt, wer sonst wird es tun? Dieser unerschütterliche Glaube an dich selbst wird dich so weit bringen.“ Trotzdem gibt Eva zu, dass sich ihre Prioritäten in den letzten Jahren geändert haben. Die brünette Schönheit, die mit ihrem Ehemann Jose Baston den sechsjährigen Santiago hat, teilte mit: „Wenn du jung bist, solltest du zu jeder Gelegenheit ‚Ja‘ sagen, damit du entscheiden kannst, was du im Leben machen willst. Jetzt, wo ich 50 bin, setze ich andere Prioritäten. Ich kuratiere mein Leben so, dass es sehr spezifisch darauf ausgerichtet ist, wie ich mir die nächsten 50 Jahre wünsche. Ich verbringe mehr Zeit mit meiner Familie, arbeite weniger und mache mehr von dem, was ich liebe.“