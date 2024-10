In einem Interview verraten Eva Mendes & Ryan Gosling: Diese „extreme“ Regel gilt für ihre Töchter

21.10.2024

Eva Mendes hat in einem Interview erzählt, welche strenge Regel zu Hause für ihre Töchter gelte. Zudem schwärmt sie von den besonderen Eigenschaften ihres Partners Ryan Gosling.

Schauspielerin Eva Mendes (50) und Hollywoodstar Ryan Gosling (43) sind seit 2011 liiert. Die beiden halten ihr Privatleben mit ihren Töchtern Esmeralda (10) und Amada (8) normalerweise streng unter Verschluss. In einem Interview mit "The Times" gab Mendes jetzt einen seltenen Einblick in ihr Elterndasein und ihr Beziehungsleben.

Wie Mendes in dem Gespräch offenbart, ist es ihren beiden Töchtern, die zu Hause unterrichtet werden, nicht gestattet, Smartphones oder soziale Medien zu benutzen. "Wenn ich mein Kind ins Internet lasse und sage: 'Oh, such etwas', dann ist das für mich so, als würde ich ihm sagen: 'Oh, geh' einfach mitten in der Nacht auf die Straße. Dir wird schon nichts passieren'", erklärt die 50-Jährige. "Ich weiß, das klingt extrem, aber so fühle ich mich."

Zudem möchte sie ihren Kindern immer wieder ihr privilegiertes Aufwachsen vor Augen führen. "Ich erkläre ihnen, was ich nicht hatte, was Ryan nicht hatte, als er noch klein war, wie hart wir kämpfen mussten, die dunklen Tage, in denen wir von einem Gehaltsscheck zum anderen leben mussten", sagt Mendes. "Ich habe immer noch all diese Ängste und ich sehe, dass ich sie an meine Kinder weitergebe."

Die Schauspielerei hat Mendes schon vor einigen Jahren mehr oder weniger hinter sich gelassen. In dem Interview erklärt die Designerin und Unternehmerin nun, dass sie "nie in die Schauspielerei verliebt" gewesen sei. "Ich meine das nicht selbstironisch, aber ich war keine großartige Schauspielerin. Ich hatte meine Momente, in denen ich mit wirklich tollen Leuten gearbeitet habe." Am stolzesten sei sie auf den Film "The Place Beyond the Pines", an dessen Set sie Gosling kennengelernt hat. "Er hat etwas aus mir herausgeholt, das mir vorher nie zugänglich war."

Gosling sagte 2023 im Interview mit dem Männermagazin "GQ" über das Kennenlernen: "Es ist wahr, dass ich nicht über Kinder nachgedacht habe, bevor ich sie getroffen habe. Aber nachdem ich Eva getroffen hatte, habe ich realisiert, dass ich einfach keine Kinder ohne sie haben wollte", erklärte er. "Es gab Momente in 'The Place Beyond the Pines', in denen wir vorgegeben haben, eine Familie zu sein – und ich wollte wirklich nicht mehr, dass es vorgespielt ist."

Durch Ryan Gosling fühlt sie sich sexy

"The Times" erzählt Mendes, dass ihr Partner auch einen entscheidenden Einfluss auf ihr Verhältnis zu ihrem Körper hat. "Ich fühle mich manchmal wirklich f…cking sexy", beschreibt sie. "Die Art und Weise, wie mein Mann mich ansieht, ist einfach … Manchmal denke ich: 'Oh mein Gott.' Das kommt bei den Leuten vielleicht nicht gut an, aber so viel von dem, was ich fühle, ist ein Spiegelbild dessen, was er mir gibt."

Um sich gut zu fühlen, schließt Mendes auch keine Beautyeingriffe aus. "Ich habe keine Angst, Dinge auszuprobieren, die sicher sind, weil die meisten dieser kleinen Behandlungen, sagen wir, reversibel sind." Wenn man Botox bekomme, gehe es wieder weg, wenn man es nicht möge. "Es gab Zeiten, in denen ich etwas bereut habe – und dann wartet man es einfach ab." Dass sie im März ihren 50. Geburtstag gefeiert hat, hat Mendes keine Sorgen bereitet. "Es war völlig in Ordnung. Es ist nur so, dass diese Zahl verrückt klingt. Ich fühle mich innerlich wie ein Mädchen und ich denke, oh mein Gott, ich bin kein Mädchen mehr."