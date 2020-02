Eva Mendes: Schlagfertige Antwort für frechen Internet-Troll

Eva Mendes hat die Messlatte für schlagfertige Antworten auf Instagram-Kommentare am Wochenende sehr hoch gelegt. Taktvoll antwortete die Schauspielerin auf einen frechen User, der zu einem ihrer Clip schrieb: „Sie wird alt.“

Die 45-Jährige antwortete darauf: „Ja, du hast Recht. Gott sei Dank werde ich alt. Das heißt, ich bin immer noch hier. Ich werde bald 46 sein und bin jeden Tag dankbar, dass ich älter werde“. Dann fügte der bildhübsche Hollywood-Star noch hinzu: „Soll dein Kommentar dazu führen, dass ich mich schlecht fühle? Das hat nicht funktioniert. Ich fühle mich dankbar. Vielen Dank für die Erinnerung, dass ich immer noch hier bin“.

Das Video zeigt die „Ghost Rider“-Schauspielerin, auf der Rückseite einer Couch sitzend, in einem chic gemusterten Blazer und einer engen Hose. Mendes streift sich aus ihrem neuen Bob-Haarschnitt sanft den Haar-Reifen heraus und schaut dabei verschmitzt in die Kamera.

Sie dankt ihren Fans

Dazu schrieb sie: „Zurück auf Arbeit. Designtreffen“ und beendete es mit einer süßen Nachricht an ihre Fans:„ Vielen Dank, dass ihr mir durch eure Kommentare immer so viel Positivität und Liebe zukommen lasst. Ich lese das meisten von euch, wenn ich kann und es freut mich so sehr, dass so viel Liebe da ist. Ich schicke euch alles genau so zurück. Zehnfach“.

Nach ihrer coolen Antwort auf den Hater-Kommi kamen viele andere Follower zu Evas Verteidigung und sie schickte auch daraufhin persönlichen Dankesbotschaften für die Unterstützung. Gleichzeitig bestand sie aber darauf, dass sie nicht verteidigt werden müsste, da sie hoffe „super alt“ zu werden. Das sei „das Ziel“.