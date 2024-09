Beauty & Fashion Eva Mendes und Raye werben für die neue Stella McCartney-Herbstkampagne

Stella McCartney - Paris Woman Winter 2019 - avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.09.2024, 16:00 Uhr

Die Stars werden in der neuen Herbstkampagne des Modehauses zu sehen sein.

Eva Mendes und Raye werden in Stella McCartneys neuer Herbstkampagne zu sehen sein.

Das luxuriöse Modehaus Stella McCartney hat seine Herbstkampagne 2024 vorgestellt, in der die Schauspielerin und Ehefrau von Ryan Gosling, Eva Mendes, und die Singer-Songwriterin Raye, die ausgewählten Stars sind, die das Umweltmanifest der Marke unterstützen.

Die neue Kampagne des Unternehmens zielt darauf ab, die Leidenschaft der Marke für den Planeten und von Tierversuchen freie Praktiken in der Mode zu präsentieren, wobei die Umweltbotschaft der Kampagne „Es ist verdammt noch mal an der Zeit“ heißt. Auf den Bildern der Kampagne sind Eva und Raye Seite an Seite mit einem Hengst bzw. einem Eisbären zu sehen, wobei die Botschaft der Kampagne über ihren Köpfen steht. Berichten von ‚WWD‘ zufolge verkündete die Marke, dass sich die Modedesignerin McCartney, die die Tochter der Beatles-Legende Sir Paul McCartney ist, wegen ihrer starken Stimme und Unterstützung für Einwanderer, Frauen und Kinder sowie ihrer unternehmerischen Initiativen, zu denen auch ihre Rolle als Gesicht der plastikfreien Wassermarke FloeWater gehört, für eine Kollaboration mit Eva entschied. Raye ist für die Kampagne ausgewählt worden, weil sie eine Stimme für den Feminismus und gegen die Umweltkrise verkörpert.