Stars Eva Mendes und Ryan Gosling: Gemeinsame Liebe fürs Putzen

Eva Mendes - Ryan Gosling - Famous - Toronto Film Festival - September 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.06.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin verrät, was sie und Ryan Gosling verbunden hat.

Eva Mendes verrät, was sie und Ryan Gosling „verbunden“ hat.

Das Paar kam 2011 zusammen, nachdem es sich am Set von ‚The Place Beyond the Pines‘ kennengelernt hatte. Die 51-Jährige, die mit dem ‚Barbie‘-Star die Töchter Esmeralda (10) und Amada (9) hat, erinnerte sich daran, wie sehr Ryan es „liebte“, mitzumachen, wenn sie und ihre Familie das Haus schrubbten. Sie erzählte ‚New Beauty‘: „Ich habe immer gedacht, dass es eine kubanische Sache ist, dass wir es lieben, zu putzen, und wir lieben eine saubere Küche. Einige meiner schönsten Erinnerungen aus der Zeit, als ich klein war, sind die an meine Mutter, die am Wochenende das Haus putzte. Sie spielte eine super laute Schallplatte, und das weckte mich auf. […] Aber ich dachte immer, es sei eine kulturelle Sache… meine Freunde waren zu Besuch, und dann fing ich an, mit Ryan auszugehen, und er kam vorbei. Er hat es einfach geliebt. Wenn meine Familie da war, haben wir buchstäblich die Küche übernommen. Sie musste sauber sein. Es war eine verbindende Erfahrung.“

Mendes hat sich seit der Geburt ihrer Kinder von der Schauspielerei zurückgezogen und freut sich auf die kommenden Monate. „Der Sommer ist ihre Zeit, Kinder zu sein, und ich genieße das sehr… Ich will einfach bei ihnen sein. Was auch immer ich tue, solange ich mit ihnen und Ryan zusammen bin, bin ich natürlich am glücklichsten.“

Trotz ihrer Liebe zum Putzen gibt Eva zu, dass sie nicht immer die Zeit hat, sich um die Hausarbeit zu kümmern, aber sie macht es trotzdem lieber selbst, als sich Hilfe von außen zu holen.