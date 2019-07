Eva Mendes und Ryan Gosling: Verabschieden sie sich aus Hollywood?

Freitag, 5. Juli 2019 07:41 Uhr

Eva Mendes und Ryan Gosling wollen offenbar einen Neuanfang. Die 45-Jährige und ihr Liebster sorgen jetzt wieder für Schlagzeilen. Nachdem in den letzten Monaten immer wieder von einer Beziehungskrise, bei den beiden zu lesen war, sollen sie jetzt eine schwere Entscheidung getroffen haben.

US-Medien berichten derzeit nämlich von ihrem überraschenden Schlussstrich. Gerüchten zufolge wollen sich Eva und Ryan von Hollywood verabschieden und nach Kanada in die Heimat des 38-Jährigen ziehen. Dort wollen sie ihre beiden Töchter Esmeralda, 4, und Amada, 3, fernab vom Starrummel großziehen.

„Sie lieben die Idee, auf dem Land zu wohnen, in einem weniger stressigen Umfeld – selbst wenn das bedeutet, dass einige von Evas Verwandte aus L.A. nach Ontario umziehen müssen“, wird ein Insider zitiert.

2011 kennengelernt

Eva und Ryan haben sich im August 2011 bei den Dreharbeiten von ‚The Place Beyond The Pines‚ kennen und lieben gelernt. Drei Jahre darauf kam ihre erste gemeinsame Tochter Esmeralda zur Welt. Ihre zweite Tochter Amada folgte zwei Jahre später. Inzwischen sind die beiden bereits seit sieben Jahren ein Paar. Allerdings soll es in den vergangenen Monaten in ihrer Beziehung immer wieder gekriselt haben, weil Eva eifersüchtig auf die Filmpartnerinnen ihres Partners sein soll.

Außerdem soll er zu viel arbeiten. Jetzt will der Kanadier seine Karriere jedoch etwas runterfahren, um sich auf seine Familie zu konzentrieren. Bis Ende des Sommers soll der Umzug nach Kanada vollzogen sein. Ob er sich mit diesem Tapetenwechsel endgültig von Hollywood verabschiedet ist jedoch nicht bekannt.