Evelyn Burdecki: Die Dschungelkönigin tanzt bei „Let’s Dance“?

Sonntag, 10. Februar 2019 19:59 Uhr

„The Brain“ Evelyn Burdecki soll in der RTL-Tanzshow ‚Let’s Dance‘ dabeisein. Das will die ‚Bild‘-Zeitung wissen und versteckt die Neuigkeit noch hinter ihrer Bezahlschranke. Wenn die Personalie stimmt, dann ist es aber das erste Mal, dass einem amtierende Dschungelkönigin noch im gleichen Jahr an der beliebten Show teilnimmt.

Dabei hatte ‚Let’s Dance‘-Scharfrichter Joachim Llambi jüngst noch starke Zweifel am Können der 30-Jährigen angemeldet. Gegenüber RTL sagte er über die Wortakrobatin u.a.: „Wenn man Evelyn sprechen hört, dann weiß man, wie sie tanzt.“ Bestätigt wurde Burdecki bislang noch nicht.

Die sympathische, aber nur 1,69m kleine Ich-Darstellerin zeigte sich am Samstag besonders glamourös auf der Party des Medienboards Berlin-Brandenburg am Rande der Berlinale im Hotel Ritz Carlton (siehe unsere Bilder). So könnte man sie sich also auch auf dem Tanzparkett vorstellen.

Fast alle Promi-Kandidaten stehen fest

Am Samstagabend verkündete RTL mit Oliver Pocher einen weiteren prominenten Neuzugang für die Show, die am 15. März startet. Weitere Kandidaten sind Barbara Becker, Nazan Eckes, Ella Endlich, Ulrike Frank, Kerstin Ott, Lukas Rieger, Jan Hartmann, Benjamin Piwko, Thomas Rath und Sabrina Mockenhaupt.

Den Auftakt zur zwölften Staffel macht auch 2019 die große Kennenlern-Show, in der die 14 tanzwilligen Prominenten erfahren, mit wem sie in den nächsten Wochen übers Parkett wirbeln dürfen. Neben Daniel Hartwich führt Victoria Swarovski wieder durch die Show, während die altbewährte Jury aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez das Können der prominenten Tanzeleven bewertet.