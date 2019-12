Evelyn Burdecki: Die sexuelle Belästigung hört nicht auf

Evelyn Burdecki wird sexuell belästigt. Die 31-Jährige hat erst kürzlich darüber gesprochen, wie häufig sie im Internet von anderen ungewollt Fotos von männlichen Genitalien zugeschickt bekommt.

Scheinbar ist sie jedoch nicht nur online Opfer von sexuellen Belästigungen. Auch im realen Leben muss sie sich einiges gefallen lassen und hat deshalb drastische Konsequenzen gezogen. „Ja, ich werde regelmäßig sexuell belästigt“, gesteht die Blondine gegenüber RTL.

„Das macht man nicht!“

„Ich wurde dann auch mal am Po gepackt oder solche Sachen“, berichtet sie dem Privatsender. Des Weiteren erklärt sie: „Und das geht ja gar nicht, weil ich bin eine Frau, ich habe Werte und das macht man nicht.“

Da Evelyn sich gerne mit ihren roten Lippen und sexy Outfits in Szene setzt, scheinen einige Männer ihr selbst die Schuld an den zunehmenden Belästigungen zu geben. Allerdings habe die Dschungelkönigin gar nicht vor mit ihrem Auftreten Männer anzulocken und stellt klar: „Aber das mache ich für mich, weil ich das toll finde.“

Die frühere ‚Der Bachelor‘-Kandidatin hat mittlerweile so viele schlechte Erfahrungen mit sexueller Belästigung gemacht, dass sie sich immer weiter zurückzieht. „Leider vermeide ich auch immer mehr so Abende, wo ich in die Menge reingehe und mit Freundinnen was trinken gehe, obwohl ich das liebe und früher sehr gerne gemacht habe“, so Evelyn.