Evelyn Burdecki hat es immer noch schwer mit der Liebe

RTL-Starlet Evelyn Burdecki hat momentan nicht so viel Glück mit Männern.

Die Dschungelkönigin ist zurzeit Single, hätte aber gerne wieder jemanden an ihrer Seite. Doch die ‚Let’s Dance‘-Teilnehmerin tut sich schwer, neue und vor allem ehrliche Männer kennen zu lernen, wie sie im Interview mit ‚RTL‘ zugibt: „Im Liebesleben sieht es momentan leider mager aus […]. Natürlich lernt man hin und wieder Männer kennen, aber für etwas Ernstes hat es noch nicht gereicht.“

Das Daten fällt der 30-Jährigen auch nicht immer leicht, weiß sie doch nie mit Sicherheit, ob die Männer nun ehrlich an ihr interessiert sind oder sich an ihrem Promi-Status bereichern wollen: „[Oft] denke ich mir, ‚Okay, Evelyn, du gehst jetzt auf ein Date, du kannst nicht wissen, wie der Mann wirklich ist.‘ Dass sich der Mann dann vielleicht denkt, ‚Okay, ich date jetzt Evelyn, hole ich doch mal ein paar Fotografen dazu.’“ Dennoch will sie ihre Hoffnung nicht aufgeben: „Was die Liebe angeht, bin ich halt ein bisschen naiv.“

Der Traummann soll Abenteuer lieben

Über ihren zukünftigen Traummann hat sie schon konkrete Vorstellungen. So sollte er zum Beispiel abenteuerlustig sein. Außerdem darf er ruhig etwas „Speckiger“ sein: „Der potentielle Zukünftige muss auf jeden Fall einen Bierbauch haben. […] Viel reden muss er [auch], also wenn ich jetzt mehr rede als er, dann ist das ein Problem.“

Am Freitag erst postete sie ein Foto allein auf einer Decke. Wer die Person war, die sie fotografierte, verriet Evelyn nicht.

