23.10.2020 14:41 Uhr

Evelyn Burdecki: Rettet sie mit ihrer Sexyness „Das Supertalent“?

Evelyn Burdecki ist eine echte Bereicherung für die "Supertalent"-Jury. Das finden zumindest die Fans der Blondine. Auf Instagram behaupten jedenfalls viele Zuschauer, dass sie nur wegen der Beauty einschalten.

Seit dem 17. Oktober läuft bei RTL wieder „Das Supertalent„. Die erste Show wurde von rund 3,3 Millionen Zuschauern verfolgt, wodurch sich der Sender einen Marktanteil von 9,6 Prozent sichern konnte. Ein stolzer Wert im Vergleich zu den Quoten-Tiefs im vergangenen Jahr. Rettet Evelyn Burdecki nun etwa die Show?

Evelyn Burdecki bringt frischen Wind rein

Neben Jury-Urgestein Dieter Bohlen sitzt die Reality-Darstellerin in diesem Jahr neben Bruce Darnell und Komiker Chris Tall. Unter Evelyns neustem Instagram-Post haben bereits zahlreiche Nutzer gestanden, dass sie nur wegen ihr die Show verfolgen. „Deine positive Ausstrahlung ist neben deinen Kollegen so erfrischend“, kommentierte zum Beispiel ein Follower.

Fans finden sie am besten

„In der Jury finde ich dich am besten“, schrieb ein anderer. „Du bist humorvoll und sorgst für gute Stimmung in die Show. Wenn ich ehrlich bin, schaue ich nur wegen dir“, gab zudem ein Fan zu. „Dein Dekolleté und auch alles andere an dir ist so unfassbar heiß. Da schaltet man den Fernseher gerne ein“,stimmte dem ein weiterer Follower zu.

Quelle: instagram.com

Mehr zum Thema:

Evelyn Burdecki lockt männliche Zuschauer

Mit Evelyn Burdecki hat der Sender also wohl ins Schwarze getroffen. Ob „Das Supertalent“ mit dem kommenden Shows an die gute Quote anknüpfen kann, wird sich allerdings noch herausstellen müssen. Die Blondine scheint ihre Fans jedenfalls vor die Fernseher zu ziehen. Zumindest ihre männlichen Anhänger. Auf Instagram postet die ehemalige „Bachelor“-Teilnehmerin immer wieder heiße Fotos, für die sie ebenfalls positives Feedback kassiert.

Galerie

Heißes Bikini-Foto

„Was für eine hübsche Frau“, heißt es zum Beispiel zu einem Bikini-Foto, das Evelyn vor Kurzem hochgeladen hat. „Deine Rundungen sind so sexy“, ergötze sich ein anderer an dem scharfen Bild. Offiziell soll die Beauty derzeit noch Single sein. Mal abwarten, welcher glückliche Mann sich die Jurorin krallt.

„Das Supertalent“ läuft immer samstags um 20.15 bei RTL.