Evelyn Burdecki: So schätzt sie die Dschungel-Kandidaten ein

Vor einem Jahr gehörte Evelyn Burdecki (31) zu den Dschungelcamp-Kandidaten und konnte am Ende sogar als Siegerin das Camp verlassen. Selbstverständlich wird sie die aktuelle Staffel auch verfolgen und mit den Kandidaten mitfiebern.

Evelyn Burdecki gibt aber auch zu, dass sie nicht alle der 12 Prominenten die das Camp beziehen werden kennt. Gegenüber klatsch-tratsch.de sagt sie am Rande eines Events im Madame Taussauds in Berlin: „Ich kannte die tatsächlich nicht alle. Ich wollte mich dieses Jahr überraschen lassen. Ich wollte über die Menschen alle gar nicht lesen weil jeder eine Chance verdient hat. In der Presse kann man viel lesen, aber jeder hat eine Chance verdient.“

Sie kennt Danni

Von den 12 Kandidaten hat sie in der Vergangenheit nur eine kennengelernt, sie berichtet: „Tatsächlich kenne ich niemand so wirklich. Wenn, dann von Events. Daniela Büchner habe damals mit ihrem Mann ich mal kennengelernt. Die war super nett.“

Vorab fällt es der 31-jährigen schwer einzuschätzen, wer es von den Kandidaten weit schaffen könnte: „Keine Ahnung, dieses Jahr ist ja wirklich verrückt. Man kennt die Menschen ja kaum vom Charakter her“, sagt sie und ergänzt: „Du kannst mich in der Mitte ja nochmal fragen , dann könnte ich es vielleicht sagen. Ich werde jede einzelne Sendung gucken. Jede Sekunde egal wo ich bin, selbst wenn ich in Afrika imUrlaub bin.“