Evelyn Burdecki trifft sich mit diesem Bachelorette-Contestanten

Evelyn Burdecki hat wieder ein Date im TV gefunden. Die 30-Jährige versuchte bereits, in Fernseh-Formaten wie ‚Der Bachelor‘ oder ‚Bachelor in Paradise‘ ihr Glück zu finden. Auch in anderen Reality-Sendungen wie ‚Promi Big Brother‘ und ‚Das Dschungelcamp‘ war sie schon zu sehen.

Bisher hatte sie mit der Partnersuche aber wenig Erfolg. Von der Methode, im Fernsehen nach dem Richtigen zu suchen, weicht sie aber dennoch nicht ab. Nun hat sie ein neues Date im RTL-Frühstücksfernsehen gefunden. Fabiano Carrozzo aus der diesjährigen ‚Die Bachelorette‘-Staffel wird bald mit ihr ausgehen. In der Sendung ‚Guten Morgen Deutschland‘ trat der 29-Jährige in einem Schweinchenkostüm gegen zwei Konkurrenten im Krokodil- und Löwenkostüm an.

Sie kennen sich schon länger

Die Aufgabe war es, Evelyns Fragen zu beantworten und sie so zu überzeugen, mit dem Gewinner auf ein Date zu gehen. Am Ende lieferte Fabiano tatsächlich die besten Antworten und gewann ein Date mit Evelyn zu einem gemeinsamen Frühstück. Den hübschen Date-Anwärter wird das freuen, immerhin kannte er die lustige Blondine bereits aus dem Fernsehen. „Ich kenne sie schon seit Längerem. Man kennt sie ja aus dem Fernsehen und ich folge ihr auch auf Instagram. Sie ist eine echte Traumfrau“, erklärt er. Durchsetzen muss er sich jetzt aber noch ein zweites Mal, denn auch der Löwe wurde zum Date eingeladen.