Evelyn Burdecki über ihre Brüste: „Die sind ein bisschen am hängen“

Mittwoch, 7. August 2019 12:10 Uhr

Evelyn Burdecki (30) ist für viele Männer sicher eine absolute Traumfrau, blonde lange Haare, eine weibliche Figur und volle Lippen. Doch es gibt auch einige Stellen an ihrem Körper, die Evelyn nicht mag, beispielsweise ihre Brüste.

Gegenüber RTL spricht die Komikerin ganz offen über ihren Körper und gesteht: „Ich würde meine Brüste operieren. Die sind ein bisschen am hängen. Die sind jetzt noch keine Waschlappen, aber halbe Waschlappen.“ Noch ist an Evelyns Körper jedoch alles echt, wie sie sagt!

Sie schaut auch mal Pornos

Neben ihren Schwachstellen spricht Evelyn Burdecki auch offen über One Night Stands und Pornos. Zu Letzterem gesteht sie: „Manchmal schaue ich das, wenn ich im Internet bin, aber nicht Pornos mit Selbstbefriedigung.“

Auch von One Night Stands hält die Dschungelkönigin 2019 nicht viel und erklärt: „Einen Knutsch One Night Stand hatte ich, Geschlechtsverkehr One Night stand hatte ich noch nicht. Es vermischen sich ja immer die Körperteile und wenn ich diesen Menschen nicht kenne und nicht weiß, ob da alles okay ist bei diesem Menschen, dann traue ich mich nicht.“