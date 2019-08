Evelyn Burdecki und 500 Penisbilder pro Monat

Evelyn Burdecki will keine Dickpics mehr zugeschickt bekommen. Die ehemalige ‚Der Bachelor‘-Teilnehmerin hat genug davon, im Internet von Männern belästigt zu werden. Regelmäßig schicken ihr nämlich Unbekannte Fotos von ihren Geschlechtsteilen via Instagram.

Nun wehrt sich Evelyn dagegen. Auf der Fotosharing-Seite schrieb sie: „Ich bitte euch darum, konsequent darauf zu verzichten, mir eure Fleischlappen zu schicken! Das ist sexuelle Belästigung und strafbar! Wenn nicht, werde ich mich künftig vertrauensvoll an die Polizei wenden und eure ‚kleinen Fails‘ öffentlich machen und zur Anzeige bringen.“

Quelle: instagram.com

Sie geht in die Offensive

Sollte sie nochmal ein ungewolltes Foto zugesandt bekommen, wolle Evelyn die Gesichter der Absender veröffentlichten und die Polizei informieren. Ganze 500 Fotos bekommt die 30-Jährige im Monat zugesandt. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Gegenüber RTL erklärte sie ihre Aufregung: „Wenn diese Männer auf die Straße gehen und eine Frau sehen, holen sie ja auch nicht ihr Genital raus. Das müssen sie dann auch nicht auf Social Media mit irgendwelchen Bildern machen.“

Zwar habe Evelyn bisher keine Anzeige erstattet, sich jedoch bei der Polizei bereits Informationen über weitere Maßnahmen eingeholt. Auf der Suche nach einem Mann ist sie jedenfalls noch. Zu obigen Bild schrieb Evelyn letzte Woche: „Rote Lippen soll man küssen, denn zum küssen sind sie da! Meine werden da wohl noch warten müssen, die wollen sich nur in den richtigen Händen wissen und diese suchen wir noch, also ich und meine Lippen, die Hände! Ach, ihr wisst was ich meine Herrje, ich und meine Gedanken im Kopf.“

Na dann sollen die Herrschaften mal Bilder ihrer Hände schicken!