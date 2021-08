Evil Jared nach „Kampf der Realitystars“-Aus: „Nie wieder Reality-TV“

Evil Jared nach „Kampf der Realitystars“-Aus: "Bin froh, dass ich weg bin!"

04.08.2021 22:41 Uhr

Über die neue Staffel von "Kampf der Realitystars" kann man sagen, was man möchte, doch das Trash-Format ist in diesem Jahr besonders unterhaltsam und hält denkbar viele Überraschungen bereit.

Allerdings dürfte es nach dem „Zettel-Gate“ um Nackt-Popstar Evil Jared keine allzu große Überraschung gewesen sein, dass ihn seine Mitstreiter aus der Sala gevotet haben. Oder vielleicht doch? Denn wenn man den Worten des Bloodhound Gang-Musikers glauben schenken will, so möchte er künftig nicht mehr an weiteren Realityshow-Formaten teilnehmen. Das deutet er jetzt im Exit-Gespräch mit RTLZWEI an.

Wird Evil Jared nie wieder an Realityshow teilnehmen?

Wie geht es dir nach deinem Auszug?

Mir geht’s super. Leider war ich nicht so lange dabei, aber ich glaube, ich habe alles in einer Realityshow erlebt, was ich erleben wollte.

Bist Du wegen Deiner Rauswahl sauer?

Nein, jemanden mussten sie ja rauswählen. Und ich weiß, dass ich einige Feinde in der Sala hatte. Ich kam nicht so gut klar mit Claudia, am Anfang mit Leon und Loona hat mich auch rausgewählt. Aber wir sind immer noch Freunde. Und Jenny ist für mich einfach eine Dramaqueen. Ich hatte Loona diesen Zettel geschrieben, das hatte mit Jenny gar nichts zu tun. Sie sucht irgendwelche Gründe, Drama zu machen.

Wie hat der Brief denn eigentlich geschmeckt?

Stimmt, ich habe den Brief gegessen. Ich wollte es machen wie in einem James Bond Film.

Und was stand jetzt genau drauf?

Ich hatte Loona geschrieben, dass ich glaube, dass ich sehr viele Votes gegen mich haben werde. Aber sollte ich diese Stunde der Wahrheit überleben, würde ich alles dafür tun, dass sie gewinnt.

Hast Du Lust auf weitere Formate im Reality-TV?

Dies war ja mein erster Auftritt im Reality-TV und bestimmt auch mein letzter.

Welche Kandidaten haben dich am meisten überrascht?

Narumol macht auf jeden Fall das beste Essen, das ich je gegessen habe. Ich glaube ich werde sie besuchen. Einmal waren viele Käfer im Pool und ich habe sie gefragt, ob sie essbar sind. Sie hat dann gesagt nein, nein, aber vielleicht kann sie mir dann eine Mahlzeit mit essbaren Insekten zubereiten.

Wem gönnst Du den Sieg jetzt am meisten?

Andrej vielleicht oder Loona. Loona noch ein bisschen mehr, weil ich sie länger kenne.

Was erwartest Du noch von der Staffel?

Ich bin raus aus dem Haus und ich glaube es kommt noch das große Drama. Sie werden sich wie wilde Tiere aufeinander stürzen und ich bin froh, dass ich weg bin.

„Kampf der Realitystars“ läuft immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI oder rund um die Uhr bei TV NOW.