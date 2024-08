Erster Blick auf ihren Babybauch Ex-„Bachelor“-Kandidatin Liz Kaeber verkündet Schwangerschaft

Liz Kaeber freut sich auf ihr erstes Kind. (jom/spot)

SpotOn News | 09.08.2024, 15:15 Uhr

Liz Kaeber und Ehemann Nick Maerker erwarten ein Kind. Dass die beiden erstmals Eltern werden, verkünden sie mit einem Babybauch-Clip bei Instagram.

Liz Kaeber (31) hat mit einem Instagram-Clip ihre Schwangerschaft verkündet. Die Influencerin und Ex-"Bachelor"-Kandidatin zeigt sich in dem Video mit Ehemann Nick Maerker, der seine Hände auf den sichtlich gewölbten Bauch seiner Frau gelegt hat.

Vor wenigen Tagen postete Kaeber bereits Bilder einer Hochzeitsfeier, bei dem auch der Clip entstanden ist. Auf den Schnappschüssen war jedoch ihr Babybauch verdeckt oder nicht zu sehen. Diesen präsentiert sie nun stolz in dem Video, zu dem sie schrieb: "Unser kleiner Segen."

Emotionale Reaktionen

Kaeber hatte in der Vergangenheit über ihren jahrelang unerfüllten Kinderwunsch gesprochen. Umso mehr freut sich ihr Umfeld und die Instagram-Community nun mit ihr.

Christin Kaeber, die Schwester von Liz Kaeber, schreibt unter den Clip: "Ich weine und endlich ist es raus. Unsere verrückte Meute bekommt Nachschub. Wir freuen uns so unendlich. Ich finde dafür gar keine Worte. Euer Schatz wird auch unser Schatz." Sie könne es "einfach nicht erwarten, unsere Familie weiter wachsen zu sehen. […] Mit eurem Wunder geht auch unser größter Traum in Erfüllung."

Zu den weiteren Gratulanten zählen Influencerin Farina Opoku (33), die kommentiert: "Die schönsten Neuigkeiten aller Zeiten!" Kollegin Sarah Harrison (33) schreibt: "Ich freue mich so unendlich doll für euch, mein Schatz." Die 33-Jährige wurde gerade erst zum dritten Mal Mama. Ehemann Dominic Harrison richtet auch Worte an den werdenden Vater: "Herzlichen Glückwunsch Bro, von ganzem Herzen! Liz, ihr werdet wundervolle Eltern und ich freue mich schon auf den ersten gemeinsamen Familienurlaub." Ebenso überschwänglich zeigt sich Ex-"Bachelorette" Maxime Herbord (29): "Gänsehaut. Herzlichen Glückwunsch, ihr zwei! Freue mich so für euch beide."

Liz Kaeber war 2015 im "Bachelor"-Finale die Auserwählte von Oliver Sanne (37). Die Beziehung scheiterte jedoch bald. Anschließend fand Kaeber wieder mit ihrer Jugendliebe Nick Maerker zusammen. Das Paar ist seit 2018 verheiratet.