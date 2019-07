Ex-Bachelorette Anna Hofbauer und Marc Barthel werden Eltern

Samstag, 20. Juli 2019 23:59 Uhr

Ex-Bachelorette Anna Hofbauer (31) und Schauspieler Marc Barthel (29) werden bald Eltern. Das Management der beiden bestätigte gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung die Schwangerschaft.

Dem Bericht zufolge sei Hofbauer bereits im 5. Monat „und freue sich sehr“. Ob es ein Mädchen oder Junge wird wollte das Management allerdings nicht verraten. Beide sind seit Anfang 2018 ein Paar und wohnen in Berlin.

Im Februar sagte Anna Hofbauer im Interview mit der Illustrierten ‚Gala‘: „Wenn wir mal längere Zeit voneinander getrennt sind, ist es ein komisches Gefühl. Der andere fehlt dann einfach, man hat sich so aneinander gewöhnt“.

2014 wurde Hofbauer als RTL-Bachelorette bekannt. Sie studierte Schauspiel und Gesang. Marc Barthel hat eine Karriere als Sänger, Schauspieler, Songwriter und Synchronsprecher hinter sich.

Ermittler in „Notruf Hafenkante“

2006 nahm er an einem Casting teil, die das sechste Mitglied für die Boygroup „Part Six“ suchten. Mit der Band veröffentlichte er zwei Singles und ein Album, bevor er nach seiner Volljährigkeit die Band ein Jahr später verließ und zunächst eine Karriere als Solist unter dem Namen Jesse D’Lane fortsetzte. Heute vertreibt er nebenbei u.a. das Haarverdichtungspuder ‚Leon Miguel‘.

Beide sind auch in der ZDF-Serie ‚Notruf Hafenkante‘ zu sehen, wobei Marc mit Aybi Era ein neues Ermittlerteam darstellt. In der Serie war der Strahlemann und Fitnessfanatiker 2017 bereits in einer Gastrolle zu sehen.

