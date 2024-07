"Starke Schmerzen" Ex-„Bachelorette“ Nadine Klein muss sich Not-OP unterziehen

Wurde 2018 als attraktive Junggesellin in der RTL-Datingshow "Die Bachelorette" bekannt: Nadine Klein. (tj/spot)

SpotOn News | 27.07.2024, 16:16 Uhr

Große Sorge um Nadine Klein: Die einstige "Bachelorette" landete mit "starken Schmerzen im Bauchraum" im Krankenhaus und muss sich einer Not-OP unterziehen.

Ihr Wochenende hatte sich Schauspielerin und Reality-Star Nadine Klein (38) wohl wesentlich angenehmer vorgestellt. Eigentlich wollte sie zu einer Hochzeit und am Sonntag als prominenter Gast bei "stern TV" vor der Kamera stehen. Doch wie sie am vergangenen Freitag (26. Juli) ihren Followern in einer Instagram-Story mitteilte, musste sie sich stattdessen mit "starken Schmerzen im Bauchraum" ins Krankenhaus begeben, um sich dort einer "Notoperation" zu unterziehen.

"Drückt mir die Daumen, dass alles klappt"

Ihrem Post vom Freitag fügte sie ein Foto aus dem Krankenhausbett hinzu, in dessen im Hintergrund die Tür eines Operationssaals zu erkennen ist. Den beunruhigenden Neuigkeiten fügte Klein merklich betroffen noch folgendes Statement hinzu: "Es geht manchmal einfach so schnell und immer wieder wird mir bewusst, dass Gesundheit einfach das allerwichtigste ist. Drückt mir die Daumen, dass alles klappt."

Am Morgen des 27. Juli ließ sie auf Instagram ein Update folgen, dass bei ihrer Fangemeinde nicht gerade für erleichtertes Aufatmen sorgen dürfte. Die geplante Not-OP habe am Vortag nicht stattfinden können und sei daher auf den Samstag verschoben worden. Dank starker Schmerzmittel habe sie die Nacht jedoch einigermaßen gut überstanden und es gehe ihr bereits wesentlich besser als am Vorabend. Ohne ins Detail zu gehen, berichtete sie, dass die anstehende Operation "wohl unkompliziert und ein Routine-Eingriff" sei.

"Echt Bammel" vor anstehender Operation

Da sie "jetzt mehrere OPs in so kurzer Zeit" hinter sich bringen musste, habe sie mittlerweile "echt Bammel vor einer weiteren Narkose und OP". Am Ende ihrer Instagram-Story versprach sie ihren Fans: "Wenn alles überstanden ist, melde ich mich und berichte, was genau gemacht wurde."