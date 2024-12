"Reifer und respektvoller" Ex-Bachelorette Sharon Battiste: „Golden Bachelor“ ist authentischer

Ex-Bachelorette Sharon Battiste verfolgt das Dating-Abenteuer ihres älteren Kollegen, "Golden Bachelor" Franz Stärk, gespannt. (eyn/spot)

SpotOn News | 17.12.2024, 19:00 Uhr

Bei "Golden Bachelor" sucht Franz Stärk als erster Pensionär nach der Liebe. Ex-Bachelorette Sharon Battiste war schon in einer ähnlichen Position und kennt sich in der Rosen-Welt bestens aus. Im Interview verrät sie, was sie von dem neuen Format hält.

Der "Golden Bachelor" begeistert Fans und ehemalige Rosenkavaliere und -kavalierinnen gleichermaßen. Seit dem 3. Dezember sucht der pensionierte Lehrer Franz Stärk (73) in dem Format auf RTL+ auf Kreta unter 18 Damen nach der Liebe – ganz so wie beim "Bachelor" oder der "Bachelorette", nur eben mit 73 Jahren.

Franz kommt gut an bei den Damen – und auch bei seinen Vorgängern und Vorgängerinnen. Sharon Battiste (32), die 2022 ebenfalls in seiner Position war, ist jedenfalls begeistert von dem Show-Ableger. Die Ex-"Bachelorette" kommt im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Sie verfolge das Liebesabenteuer selbst aufmerksam und finde es "spannend zu sehen, wie die Sendung das Thema Liebe in einem späteren Lebensabschnitt beleuchtet. Es ist erfrischend, dass auch ältere Generationen die Chance bekommen."

"Reifer und respektvoller" als die Normalo-Ausgabe

Franz und seine Kandidatinnen beim Flirten zu beobachten, sei "richtig süß teilweise". Sie empfinde das Verhalten der Protagonisten zueinander und die Atmosphäre sogar als "reifer und respektvoller" als in ihrer eigenen Staffel. "Die Kandidatinnen und der Bachelor scheinen klarer zu wissen, was sie im Leben und in einer Beziehung suchen, was zu authentischeren, tiefergehenden und oft emotionalen Gesprächen führt", so Battiste.

Franz Stärk als erster "Golden Bachelor" ist für die "Let's Dance"-Kandidatin eine "supersympathische und authentische" Wahl. "Er bringt Charisma, Ruhe und eine gewisse Lebenserfahrung mit, die sehr gut zu diesem Format passt. Seine offene Art und sein Humor machen ihn zu einem charismatischen Bachelor, der super nahbar bleibt", schwärmt sie von dem Rosenverteiler.

Sharon Battiste ist ein guter Beweis dafür, dass es im "Bachelor"-Universum tatsächlich mit der Liebe klappen kann. Sie suchte 2022 bei "Die Bachelorette" nach Mr. Right und fand ihn in dem Floristen Jan Hoffmann (32). Nachdem Battiste im Mai 2024 zunächst überraschend die Trennung verkündete, kamen die beiden im August doch wieder zusammen.