Trennung von Jannik Kontalis Ex-„Bachelorette“ wieder solo: Gerda Lewis und das Pech mit Männern

Gerda Lewis und Jannik Kontalis waren rund eineinhalb Jahre ein Paar. (eyn/spot)

SpotOn News | 04.11.2024, 08:27 Uhr

Gerda Lewis war seit Sommer 2023 mit Jannik Kontalis zusammen, jetzt ist alles aus. Es gebe "Punkte und Themen, über die ich nicht hinweg sehen kann", erläuterte die einstige "Bachelorette" auf Instagram.

Gerda Lewis (31) hat sich von ihrem Partner Jannik Kontalis getrennt. Das gab die einstige "Bachelorette" am 3. November in ihrer Instagram-Story bekannt. "Die Entscheidung, die Beziehung zu beenden, fiel mir alles andere als leicht, da wir grundsätzlich eine tolle und gesunde Beziehung hatten", so Lewis. Fans hatten schon einige Wochen über eine Trennung spekuliert. Ende Oktober hatte Lewis jedoch noch betont, sie seien weiterhin zusammen.

Es gebe jedoch "Punkte und Themen, über die ich nicht hinwegsehen kann. Ich habe meine Werte und Prinzipien, und diesen bleibe ich treu." Die TV-Bekanntheit, die gerade erst bei "Die Verräter" zu sehen war, habe nicht damit gerechnet, sich trennen zu müssen. Allerdings sei die letzte Zeit "ein stetiges Auf und Ab der Gefühle" gewesen, weswegen sie sich nach langer Überlegung für diesen Schritt entschieden habe, "auch wenn es weh tut".

Kein Glück mit den Männern

Gerda Lewis musste in den vergangenen Jahren schon einige Liebes-Schlappen erleben. 2018 wurde sie durch ihre Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" bekannt. Zur Zeit der Sendung datete sie den Bodybuilder Tobias Timmers, der nach der Trennung auf seinem Instagram-Account von "ekelhaften Sachen", die passiert seien, sprach und seiner Ex-Freundin drohte, die "Wahrheit" über die Trennung zu sagen.

Nach dieser Liebes-Pleite versuchte Lewis 2019 als "Bachelorette" ihr Glück. In der RTL-Kuppelshow lernte sie Keno Rüst (32) kennen, wenige Monate später war aber schon wieder alles aus. Im RTL-Interview schoss der Rosen-Gewinner gegen seine Ex: Er sei zu dem Schluss gekommen, dass sie "irgendwie zu Narzissmus neigt, sehr egoistisch ist, wenig Empathie hat".

2020 sah es dann so aus, als habe sie in Melvin Pelzer (30) endlich den Richtigen gefunden. Nach wenigen Monaten Beziehung zog das Paar gemeinsam in ein Haus, Lewis schwärmte von ihren großen Gefühlen. Doch auch hier war nach wenigen Monaten Schluss, die Gründe blieben im Verborgenen.

Jannik Kontalis ist Ex von Yeliz Koc

Aber auch Jannik Kontalis ist nicht unbedingt für seine funktionierenden Beziehungen bekannt. Er eroberte 2022 bei "Make Love, Fake Love" das Herz von Realitystar Yeliz Koc (31) und war dann einige Monate mit ihr zusammen – mit Unterbrechungen. Das Paar trennte sich zwischenzeitlich, kam dann wieder zusammen und trennte sich schließlich erneut, inklusive medialer Schlammschlacht. Gegenseitige Vorwürfe und Fremdgeh-Anschuldigungen standen an der Tagesordnung.