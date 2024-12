Entscheidung gefallen Rechtevergabe komplett: Bundesliga in Zukunft live in Sat.1 Für die kommende Bundesliga-Spielzeit herrscht jetzt Klarheit, was die Übertragung im Free-TV angeht. Der Sender Sat.1 zeigt von 2025 bis Mitte 2029 ausgewählte Partien live im frei empfangbaren Fernsehen.