Zusammen mit Ehefrau Tay Lautner Ex-Boyfriend Taylor Lautner besucht Taylor-Swift-Konzert in London

Besuchten zusammen das Konzert von Taylor Swift in London: Taylor Lautner mit seiner Ehefrau Tay Lautner. (the/spot)

SpotOn News | 20.08.2024, 10:10 Uhr

Berühmter "Swiftie" in London gesichtet: Taylor Lautner und seine Ehefrau Tay haben am Montagabend im Wembley-Stadion bei der "Eras Tour" seiner Ex-Freundin Taylor Swift gefeiert.

Beim vorletzten "The Eras Tour"-Konzert von Taylor Swift (34) in London konnten Fans im Publikum einen ganz besonderen "Swiftie" entdecken: Wie unter anderem die britische "Daily Mail" berichtet, wurde ihr Ex-Freund Taylor Lautner (32) am Montagabend im Wembley-Stadion gesichtet. Der Schauspieler, mit dem die Sängerin 2009 für einige Monate liiert war, hatte sich ganz unauffällig unter die knapp 100.000 Konzertbesucher gemischt.

In seiner Instagram-Story postete er ein Foto von seinem mit Friendship-Bracelets verzierten Handgelenk sowie Videoaufnahmen vom Auftritt seiner berühmten Ex-Freundin. Das Konzert in London besuchte Taylor Lautner aber nicht allein: Auch seine Ehefrau Taylor Lautner (27, ehemals Dome) postete in ihrer Instagram-Story ihr mit Freundschaftsarmbändern geschmücktes Handgelenk sowie Videos aus dem Wembley-Stadion. Das Paar ist seit November 2022 miteinander verheiratet.

Taylor Swift hatte den "Twilight"-Star im Jahr 2009 am Set der romantischen Komödie "Valentinstag" kennengelernt. Danach waren die beiden für einige Zeit ein Paar gewesen. Taylor Swifts Break-up-Song "Back To December" soll Theorien zufolge Taylor Lautner gewidmet sein und eine Entschuldigung dafür darstellen, dass sie die Beziehung damals beendete. Trotz ihrer ehemaligen Beziehung als Liebespaar sind die beiden allerdings nach wie vor befreundet.

Im Podcast "Call Her Daddy" sagte Lautner im Dezember über die Freundschaft mit seiner Ex-Freundin: "Ich glaube, wenn man jemanden so respektiert, wie er ist, also in seiner Seele, dann kann man weitermachen, vergeben und diese Liebe auf eine andere Art und Weise weiterführen."

Channing Tatums Date-Night im Wembley-Stadion

Taylor Lautner und seine Ehefrau waren in London bei Weitem nicht die einzigen berühmten "Swifties", die sich ins Publikum gemischt hatten. Auf seinem Instagram-Profil postete zum Beispiel Channing Tatum (44) ein süßes Video von seiner "Date Night" mit Partnerin Zoë Kravitz (35) bei der "The Eras Tour" in Großbritannien. "Die Liebe ist wahrhaftig und Taylor ist eine absolute Wucht! Ha und ich habe einige Gitarren-Picks vom großen Papa Swift bekommen, die ich für einen guten Zweck verkaufen werde."