Ex-Butler Paul Burrell: Für Prinz Harry wird das alles schmerzhaft sein

20.04.2021 19:45 Uhr

Paul Burrell, einst Butler der Königin, glaubt, dass Prinz Harry "schmerzhafte Emotionen" fühlen wird, wenn er in die USA zurückkehrt.

Prinz Harry und Herzogin Meghan kehrten der britischen Königsfamilie im vergangenen Jahr den Rücken und zogen mit dem gemeinsamen Sohn Archie nach Kalifornien.

Prinz Harry muss mit den Konsequenzen leben

Letzte Woche kam Prinz Harry dann anlässlich der Beerdigung seines Großvaters Prinz Philip zurück nach Großbritannien. Der Herzog von Edinburgh war am 9. April im Alter von 99 Jahren gestorben. Burrell – der Butler von Harrys verstorbener Mutter Prinzessin Diana und auch von Queen Elizabeth II. war – erklärte nun, dass es besonders schwierig gewesen sei, seine Familie nach dem Interview des Paares mit Oprah Winfrey wiederzusehen.

Er erzählte dem „Closer“ Magazin: „Harrys Welt wurde auseinandergerissen, als er letztes Jahr Großbritannien verließ und nach Kalifornien zog – und jetzt muss er mit den Konsequenzen leben. Und das unter so verheerenden Umständen – zum Gedenken an den Verlust seines Großvaters. Zurück in Großbritannien zu sein, seine Familie zu sehen – die Familie, die er kritisiert hat – ist extrem schwierig.“

Keine einfachen Begegnungen

Paul Burrell erklärte zudem, dass Harrys Rückkehr in ein solch vertrautes Umfeld ihn endgültig an die „Entscheidung, die er getroffen hat“ erinnert.

Er fügt hinzu: „Seine geliebte Oma, die Queen, zu sehen und seinem Vater und Bruder gegenüberzutreten, würde nicht einfach sein. Auch das Wiedereintauchen in das Haus Windsor und die Gebäude, die so viele Erinnerungen bergen. Die Kapelle – die gleiche Kapelle, in der er Meghan vor fast drei Jahren unter ganz anderen Umständen geheiratet hat. Es wird alle Arten von schmerzhaften Emotionen für ihn aufgewühlt haben. Er wird die Auswirkungen der Entscheidung, die er getroffen hat, wirklich gespürt haben und es wird ihn zu Hause [zurück in Amerika] treffen.“

Das ist Paul Burrell

Paul Burrell diente dem Königshaus zwischen 1976 und 1997. Er begann zunächst als Diener für Queen Elizabeth II., 1987 wurde er Butler von Prinzessin Diana und Prinz Charles im Highgrove House. Nach dem Tod von Diana verlor er seinen Posten und wurde als Spendensammler für die Diana-Gedenkstiftung Diana, Princess of Wales Memorial Fund angestellt.

