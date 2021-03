Ex-DSDS-Kandidatin Josi Melonies Vagina nicht tief genug: Sex ist schmerzhaft!

Ex-DSDS-Kandidatin Josimelonies Vagina nicht tief genug: Sex ist schmerzhaft!

11.03.2021 18:29 Uhr

Josi Melonie kennt man als ehemalige, sehr schrille DSDS-Kandidatin. Die Blondine kam als Junge zur Welt und unterzog sich bereits vor sieben Jahren der ersten geschlechtsangleichenden OP.

Doch Josi Melonie, die bürgerlich Josephine Jochmann heißt, muss sich jetzt einer weiteren OP unterziehen, denn sie hat anhaltende Schmerzen beim Sex, weil ihre Vagina nicht tief genug konstruiert wurde.

Eine neue Operationsmethode

Dafür wird sie sich in die kompetenten Hände von Dr. Jürgen Schaff begeben, einem Facharzt auf diesem Gebiet. „Ich habe vor 12 Jahren eine neue Operationsmethode entwickelt“, so der Arzt gegenüber der „Bild“-Zeitung.

Und weiter: „Wobei nicht nur eine Scheide konstruiert wird, sondern auch eine Vulva, die dem weiblichen Bild weitgehend entspricht. Das Ziel ist auch, ein Feuchtwerden der Scheide zu bewirken. Auch hier fällt oft eine 2. Korrekturoperation an.“

Sie musste sich vor dem Sex betrinken

Für Josi wird diese Operation hoffentlich endlich ein Befreiungsschlag, denn momentan leidet sie sehr unter ihrer zu kurzen Vagina. Die Schmerzen seien extrem, wie sie preisgibt:

„Ich musste oft abbrechen, mich vor dem Sex betrinken, die Schmerzen waren einfach zu groß. Der Mann stößt an, das fühlt sich an wie eine Zweiteilung.“

Vor allem bei gut bestückten Männern würde das Problem aufgetreten, schildert Josi. Sie geriet in der Vergangenheit aber auch an XXS-Exemplare, da gab es keine Schmerzen, so die Blondine: „Einmal habe ich mit einem DSDS-Kandidat geschlafen, der war okay, aber der hatte so einen Kurzen, da habe ich nicht mal gespürt, dass er drin war.“

Mehr zum Thema: Christina Dimitriou: Shitstorm wegen transphoben Kommentar

Sie freut sich auf ganz viel Sex!

Am 9. März fand die OP von Josi Melonie statt und nun muss sich die Amateur-Sängerin noch etwas gedulden, bis alles abgeheilt ist. Sie fiebert schon auf diesen Tag hin und dann will sie es ordentlich krachen lassen:

„Nach meiner OP ist erst mal Tag der offenen Tür, da muss auch getestet werden, ob auch alles funktioniert. Für mich ist das wie eine Entjungferung. Und ich werde dann beim Sex auch mal nüchtern sein.“

(TT)