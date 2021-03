Ex-DSDS-Star Jannik Rubeck & Gisele Oppermann schon wieder getrennt

08.03.2021 20:15 Uhr

Den ehemaligen "DSDS"-Kandidaten Jannik Rubeck ereilt ein Schicksalsschlag nach dem anderem. 2017 wurde bei ihm schwerer Darmkrebs diagnostiziert - da war er gerade mal 20 Jahre alt.

Damals begann alles mit „Blut im Stuhl“, außerdem verlor er 12 Kilo. Nun, vier Jahre später, ist er womöglich wieder an Krebs erkrankt und auch seine Kurzzeit-Beziehung mit Gisele Oppermann scheiterte schon wieder.

„Tut weh und blutet“

Anscheinend hing die Trennung auch zusammen mit der aktuellen Diagnose des 24-Jährigen. Nachdem er an seinem Hoden einen Knoten ertastete, der mit der Zeit auch immer größer wurde und ihm das Laufen erschwerte, wurde er am vergangenen Donnerstag ins Krankenhaus eingeliefert. Er musste sich einer Not-OP unterziehen, wie Rubeck gegenüber RTL verriet. So richtig gut gehe es ihm nach dem Eingriff nicht. Die Ärzte mussten dem jungen Mann ein Gewebestück in der Größe eines 5-Cent-Stückes rausschneiden. „Das tut jetzt weh und blutet auch, deshalb kann ich mich nur langsam bewegen“, erklärt Jannik.

Dich nun die Entwarnung: „Kein Krebs! Der Tumor ist gutartig. Das Testergebnis ist negativ!“, jubelte Jannik in seiner Instagram-Story.

Zu wenig Zuspruch von Gisele?

Und was ist mit Gisele? Das Paar hatte doch erst im Januar die überraschende Liason verkündet.

„Irgendwie habe ich mich danach unverstanden gefühlt und das hat mich zutiefst gekränkt und verletzt, sodass wir uns gestern aus dem Affekt heraus getrennt haben“, so Jannik. Dabei waren die beiden gerade mal einen Monat zusammen. Die Schuld sehe er trotzdem nicht bei der ehemaligen Dschungelcamperin und GNTM-Kandidatin.

Bald alles wieder gut zwischen den beiden?

„Es ist überhaupt nicht negativ für Gisele, ich hab mich einfach unverstanden gefühlt, also es ist jetzt auch gar nicht der Fall, dass sie unempathisch ist. Gisele ist eigentlich ein toller und total empathischer Mensch.“ Jannik hofft sogar auf ein baldiges Liebescomeback mit der 33-Jährigen. „Ich hoffe, dass sich das Ganze wieder einrenkt, denn irgendwie ist trotzdem unser Ziel, eine intakte Beziehung haben“. Na dann, viel Glück und vor allem gute Besserung!

Galerie

Er dreht heute Pornos

Bekannt wurde Jannik Rubeck durch seine Teilnahme an der 13. Staffel von DSDS, doch er schaffte es nur in die erste Castingrunde und wurde als Sänger nicht erfolgreich.

Inzwischen ist er im Pornogeschäft aktiv und soll bereits mehr als 80 Filmchen gedreht haben.