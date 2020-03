Ex-„DSDS“-Sternchen Lisa Küppers mischt jetzt „Unter uns“ auf

Nach dem Babyalarm in der Dach-WG bei „Unter uns“ gibt’s nun Schwestern-Besuch für Vivien Köhler (gespielt von Sharon Berlinghoff). Seit dem 13 März 2020 wirbelt Lisa Küppers die Schilleralle auf.

Die 20-Jährige ist für einige Folgen in der Rolle der Angelina Köhler zu sehen. Sie spielt eine junge Mutter und ist die Schwester von Vivien Köhler. Zuvor war die Schauspielerin bei der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ zu sehen und schaffte es dort bis in den Recall.

Bekannt wurde sie aber vor allem durch ihre Rolle in der Serie „Spotlight“ (2016-2019). Zudem ist sie auch sehr erfolgreich als Influencerin auf Social Media unterwegs – so hat sie auf Instagram weit über 400.000 Follower.

Wie kamst du zu Unter uns?

Ich bin schon länger bei der UFA und habe auch schon vorher viel mit der UFA gedreht. 2018 wurde ich zu einem Casting für eine Hauptrolle eingeladen, die ich allerdings nicht bekommen habe. Genau ein Jahr später kam die Anfrage für diese Rolle, ohne Casting und ganz plötzlich war ich dann bei Unter uns.

Wie war das für dich damals, als du die Rolle nicht bekommen hast?

Ich hätte mich natürlich gefreut, wenn es geklappt hätte, aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich so viel anderes zu tun, dass es relativ schnell wieder vergessen war. Aber natürlich hat es mich dafür umso mehr gefreut, dass es dieses Mal geklappt hat.

Du hast ja mit 20 schon ziemlich viel vor der Kamera gemacht und bist sehr aktiv und hast viele Follower. Wie ist das trotz deines jungen Alters? Fühlst du dich schon älter?

Ich fühle mich nicht älter als ich bin. Ich finde, dass ich manchmal viel jünger wirke als 20. Durch meinen ganzen Freundeskreis fühle ich mich manchmal älter, wenn ich überlege, dass sie zum Teil über 10 Jahre älter sind.

Wo kommst du denn ursprünglich her?

Ich komme aus Gelsenkirchen. Ich bin in Essen geboren, in Gelsenkirchen aufgewachsen und zu Beginn meiner Jugend, sind wir dann in die Nähe von Stuttgart gezogen. Mit 17, bin ich erst mal für ein Jahr alleine nach Amerika gegangen. Seit ich 18 bin wohne ich in Köln.

Hat dich das schon immer gereizt viel rumzukommen und unterwegs zu sein?

Früher gar nicht. Ich bin auch mit meinen Eltern kaum weit weggeflogen, um Urlaub zu machen. Das ist dann erst so mit der Zeit gekommen. Vielleicht lag es auch daran, dass ich so oft umgezogen bin. Ich hatte irgendwie nie so einen festen Standort und immer das Gefühl, ich muss wieder weg und was Neues entdecken. So hat sich das dann über die Zeit entwickelt. Ich habe aber tatsächlich das Gefühl mehr unterwegs zu sein als zu Haus. Eigentlich wäre ich auch jetzt gar nicht in Deutschland, sondern in den USA, aber das ging dann leider nicht mehr…

Was hättest du in den USA gemacht?

Ich wäre erst in die USA geflogen und dann weiter nach Puerto Rico. Da haben Freunde, die ich kenne, ein Haus und ich hätte einfach ein bisschen Urlaub gemacht, weil ich seit zwei Jahren keinen Urlaub mehr gemacht habe. Aber das ist ja jetzt leider ins Wasser gefallen.

War das für dich schon immer ein Anreiz etwas vor der Kamera zu machen und in der Öffentlichkeit zu stehen?

Auf jeden Fall! Also, wenn man in alte Freundebücher aus dem Kindergarten guckt, steht bei mir bei „Was willst du werden?“, Sängerin oder Moderatorin. Also, es war schon immer das, was ich toll fand- auf der Bühne oder vor der Kamera zu stehen. Als Teenager, habe ich mich bei vielen Castings angemeldet und informiert. Dann stand ich irgendwann vor meinen Eltern und habe gesagt: „Ihr müsst mich jetzt zum Casting nach Berlin fahren“, so ist das Ganze dann ins Rollen gekommen.

Was waren denn deine ersten Rollen?

Es hat alles angefangen mit Theater-AG´s. Ich glaube meine aller erste Rolle war eine kleine Elfe in Sommernachtstraum, also im richtigen Theater wohlgemerkt.

Was war deine erste Rolle im Fernsehen?

Meine erste Rolle im Fernsehen war tatsächlich Spotlight. Da habe ich eine ganz normale Schülerin vom Hauptcast gespielt – Ruby. Das mache ich auch tatsächlich immer noch.

Wirst du auf der Straße viel von Fans angesprochen?

Auf jeden Fall, es kommt aber darauf an, wann. Wenn ich abends unterwegs bin und zum Beispiel mit Freunden etwas essen bin, dann eher weniger, weil meine Fans doch etwas jünger ist- die sind dann abends eher weniger unterwegs. Aber so nachmittags in der Kölner Innenstadt, passiert das schon häufiger. Es gibt Orte, wo ich unentdeckt hingehen kann. Was aber auffälliger ist, sind Einkaufszentren, Freizeitparks, Kinos und sowas.

Was sind denn Sachen die du in Köln machst, wenn du jetzt nicht vor der Kamera stehst?

Ich gehe sehr viel spazieren, gehe Inlineskaten, treffe mich mit Freunden. Sonst gehe ich viel zum Sport und probiere sehr viele Sportarten aus. Ich spiele gerne Fußball. Das Gute ist aber auch, dass mein Jobgleichzeitig mein Hobby ist und es mir echt Spaß macht, Videos zu kreieren, zu Filmen und Sachen zu bearbeiten. Ich zähle das nicht als Hobby, aber es ist halt trotzdem etwas, das ich den ganzen Tag mache.

Wie hast du dich denn auf die Serie vorbereitet?

Ich hatte Schauspiel-Coaching und das hat mir super geholfen. Da sind wir sehr auf die Rolle eingegangen, wie die Rolle so ist und wie ich das am besten spielen könnte. Dann habe ich natürlich intensiv meinen Text geübt, immer vor dem Spiegel, das mache ich immer. Und sonst hatte ich gar nicht so viel Vorbereitungszeit. Ich habe die Rolle bekommen und eine Woche später habe ich gedreht. Das heißt viel Zeit zum Überlegen gab es da nicht.

Warst du aufgeregt als du am Set warst?

Drehen ist zwar mittlerweile Routine für mich, aber ich war am Set trotzdem ein bisschen aufgeregt. Es waren viele neue Leute. Ich bin damit natürlich vertraut, dass viele Leute am Set sind, aber es waren halt neue Leute und ich kannte niemanden. Da musste ich mich erst mal einfinden. Am Ende war das auch gar kein Problem und ich war sofort in der Routine drinnen.

Kannst du deine Rolle ein bisschen beschreiben?

Es ist auf jeden Fall eine überforderte, verzweifelte Teenie-Mama. Ich finde aber, dass sie das überhaupt nicht so meint, sondern einfach nicht besser kann. Sie ist zwar jung und überfordert, aber trotzdem liebt sie ihr Kind und ist selbst sehr liebenswert.

Wie leicht ist es dir gefallen, dich mit deiner Rolle zu identifizieren?

Bis auf das Alter habe ich mit der Rolle absolut gar nichts gemeinsam gehabt. Aber gerade das fand ich ziemlich cool. Es ist mir nicht schwergefallen und hat unglaublich Spaß gemacht, mal was Neues auszuprobieren.

Wie ist das eine Mutter zu spielen?

Es war definitiv die größte Herausforderung. Ich habe sehr sehr lange kein Baby mehr in der Hand gehabt. Es war schon schwierig. Zum einen, weil das Baby natürlich nicht immer so mitgespielt hat, wie wir das wollten und zum anderen war es nicht einfach, sich gleichzeitig auf das Spielen der Rolle und den Umgang mit dem Baby zu konzentrieren. Das war doppelter Druck in meinem Kopf, aber es hat alles super funktioniert.

In welchen Punkten würdest du anders handeln?

Ich glaube ich wäre von Anfang an vernünftiger und würde mehr Verantwortung tragen und nicht erst die Einsicht erlangen, wenn es eigentlich schon zu spät ist.