24.08.2021 07:10 Uhr

Der Ex-Eishockey-Profi Jimmy Hayes ist gestorben. Er wurde nur 31 Jahre alt. Die genauen Todesumstände sind noch nicht bekannt.

Der ehemalige US-Eishockey-Nationalspieler James Ryan „Jimmy“ Hayes (1989-2021) ist verstorben. Er wurde nur 31 Jahre alt. Sein ehemaliger Arbeitgeber, der NHL-Club Boston Bruins, gab den Tod des ehemaligen Stürmers auf Twitter bekannt.

In dem Post heißt es: „[…] Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Frau Kristen, seinen Söhnen Beau und Mac und der ganzen Familie.“ Die genauen Todesumstände sind bisher unklar. Verschiedene US-Medien, darunter „Boston Globe“, die „New York Post“ und das Magazin „People“, berichten, dass Hayes‘ Leiche in seiner Wohnung gefunden wurde. Weiter heißt es, der Tod des ehemaligen NHL-Profis sei von der Polizei als „unverdächtig“ eingestuft worden.

The Boston Bruins are heartbroken by the passing of Dorchester native and former Bruin Jimmy Hayes. Our thoughts are with his wife Kristen, his sons Beau and Mac, and the entire Hayes family during this very difficult time. pic.twitter.com/j9W7CyxSGs

— Boston Bruins (@NHLBruins) August 23, 2021