"Etwas ganz Besonderes" Ex-Fußballprofi David Odonkor heiratet Freundin Marilena

David Odonkor nahm Marilena Grabowski als seine Frau an. (paf/spot)

SpotOn News | 04.08.2024, 10:49 Uhr

Der ehemalige DFB-Nationalspieler David Odonkor hat am Freitag seine Partnerin Marilena geheiratet. Das Paar schloss vor den engsten Freunden und seinen Familien den Bund der Ehe.

Für den ehemaligen Profi-Fußballer David Odonkor (40) und seine Partnerin Marilena läuteten am Freitag (2. August) die Hochzeitsglocken. Das Ehepaar gab sich im Rahmen einer freien Zeremonie das Jawort, wie die "Bild am Sonntag" berichtet. Der Ex-Nationalspieler und seine Frau haben gemeinsam im kleinen Kreis gefeiert.

David Odonkor: "Etwas ganz Besonderes"

Bei ihrer Hochzeit sei nur ihr engstes Umfeld von 50 Gästen anwesend gewesen. Mit ihnen feierten sie dem Bericht zufolge nach der Trauung auf einem Rittergut im Osnabrücker Land weiter. Die standesamtliche Hochzeit liegt offenbar schon länger zurück. Auf Instagram posteten der diesjährige Dschungelcamp-Teilnehmer und seine Frau Ende Mai einen Clip mit gemeinsamen Erinnerungen und erwähnten im Text: "wesaidyes".

"Unsere Verbindung ist etwas ganz Besonderes. Marilena ist eine wundervolle Frau", verriet Odonkor der "Bild am Sonntag" über seine frisch angetraute Ehefrau. Auch sie zeigte sich überglücklich. "Ich bin so unendlich dankbar, dass wir nun den Weg gemeinsam gehen. David ist ein absoluter Herzensmensch", freute sie sich. Das Paar habe zudem große Pläne: Im nächsten Jahr soll ein Umzug von Düsseldorf in ein aus dem 18. Jahrhundert stammenden Haus folgen. Das Paar freue sich, von der Großstadt in eine ländliche Gegend zu ziehen.

War bereits verheiratet

Es ist die zweite Ehe des heutigen Fußballtrainers. Seine Ex-Frau Suzan Odonkor (37), mit der er 2008 eine Tochter bekam, heiratete er im Dezember 2006. Im Juni 2021 teilte David Odonkor der "Bild"-Zeitung seine Trennung von der Traurednerin mit.

Odonkor trat bei 16 Spielen für die DFB-Nationalmannschaft an und verwandelte ein Tor. Nach seiner Fußballkarriere bildete er sich zum Fußballtrainer weiter. Zudem trat er bereits bei TV-Shows wie "Ninja Warrior Germany" und "Joko & Klaas gegen ProSieben" an. Zuletzt erreichte er dieses Jahr in der 17. Staffel der Reality-Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" den neunten Platz.