Ex-„GNTM“-Kandidatin Vanessa Tamkan ist Mutter geworden

20.02.2021 12:59 Uhr

Vanessa Tamkan ist Mutter. Die frühere "Germany's next Topmodel"-Kandidatin verkündet auf Instagram überglücklich die Geburt ihres ersten Kindes.

Vanessa Tamkan (23) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Auf Instagram teilte die frühere „Germany’s next Topmodel“-Kandidatin mit, dass ihr kleiner Sohn am 18. Februar um 03:07 Uhr das Licht der Welt erblickt hat. Er hört auf den Namen Carlo Cem Tamkan. Die 23-Jährige veröffentlichte dazu eine Aufnahme, auf der die ersten Schreie des Kleinen zu hören sind. „Wenn aus Liebe Leben wird“, kommentierte sie den Beitrag.

Weitere emotionale Worte findet Tamkan außerdem in ihrer Instagram-Story, in der sie schreibt: „Die Geräusche von neuem Leben. Von dem magischsten Moment, welchen es auf dieser Welt gibt. Man hat es tausendmal gehört, wie es wohl ist. Tausende schön umgeschriebene Worte, aber doch… ich finde nicht die richtigen, um dir zu sagen, was du für mich bist und wie du meine Welt mit diesem Moment verändert hast. Mein Carlo.“

Vater des Jungen ist Tamkans Ehemann Roman, den das Model kurz nach seiner Teilnahme bei „GNTM“ im Jahr 2019 geheiratet hat. Die beiden verkündeten im August 2020, dass sie das erste gemeinsame Kind erwarten.

(eee/spot)