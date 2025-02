Sprung in die Schauspielwelt Ex-„Prince Charming“ Kim Tränka übernimmt Rolle in „Alles was zählt“

Kim Tränka hat sich als Schauspieler ausprobiert. (jom/spot)

SpotOn News | 05.02.2025, 18:45 Uhr

Kim Tränka wurde als "Prince Charming" im Reality-TV bekannt. Jetzt wagte er sich an eine Schauspielrolle in der RTL-Daily "Alles was zählt".

Kim Tränka (33) wurde als "Prince Charming" der dritten Staffel der Datingshow bekannt, die 2021 gezeigt wurde. Jetzt hat sich der gelernte Automobilkaufmann erneut vor die TV-Kamera gewagt. Dieses Mal jedoch nicht für eine Reality-Show, sondern für eine Serie.

Tränka wird ab 19. Februar (Folge 4.639) anlässlich der Eventwoche von "Alles was zählt" eine Gastrolle in der RTL-Daily übernehmen (immer montags bis freitags ab 19:05 Uhr). Der ehemalige "Prince Charming" wird dabei laut einer Mitteilung den "charmanten Modeberater Sven" verkörpern, der im Prunkwerk arbeitet. Mit seinem Stilbewusstsein wird er "einen Hauch von Glamour" in die Serie bringen, wie es in der Ankündigung weiter heißt. Dass Tränka bei der Daily mitspielen durfte, hat er einer Begegnung mit einem Star der Serie zu verdanken.

"AWZ"-Rolle als "spannende Herausforderung"

Denn bei einem Event lernte er Isabelle-Darstellerin Ania Niedieck (41) kennen. Die beiden plauderten über die Schauspielerei und tauschten Kontakte aus. Die Arbeit als Schauspieler sei "auf jeden Fall eine spannende Herausforderung", sagt Kim Tränka in einem Statement. Damit es vor der Kamera die nötige Leichtigkeit habe, schaue er gerne den Kolleginnen und Kollegen beim Drehen zu und lerne, "wie Gestik, Mimik und Sprache richtig eingesetzt werden".

Die Arbeit vor der Kamera als Schauspieler sei dabei nicht mit seinen "Prince Charming"-Erfahrungen zu vergleichen: "Im Reality-TV war ich quasi mein eigener Drehbuchautor und konnte das Thema, die Leidenschaft und manchmal natürlich auch das Drama durch meine Worte selbst bestimmen." Bei "Alles was zählt" sei vieles viel anspruchsvoller.

Die "Alles was zählt"-Eventwoche findet vom 17. bis 21. Februar statt (bei RTL+ bereits sieben Tage vorher verfügbar). Dabei geht es unter anderem um die Wiedereröffnung des Prunkwerks, der Concept Store von Isabelle, der abends zu einem angesagten Club wird. Nicht nur Kim Tränka wird als Sven den Store aufmischen, auch Tina Gouverneur (Tanja Tischewitsch, 35) kehrt zurück (Folge 4.640, 20. Februar).