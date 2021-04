Ex-Queensberry Gabby spricht über dunkles Kapitel in ihrem Leben

26.04.2021 18:19 Uhr

Im Jahr 2008 wurde Gabby Rinne quasi über Nacht zum Star. Mit ihrer Girlgroup Queensberry nahm die 32-Jährige damals die deutschen Charts in Angriff. Was aber kaum einer wusste, die damals erst 19-Jährige war bereits Mutter.

Gabby Rinne ist für ihre Stimme und ihre quirlige Art bekannt. Eine Sache über die hübsche Sängerin aber selten spricht ist ihre heute 16-jährige Tochter. Es fällt der einstigen „Popstars“-Gewinnerin noch heute sichtlich schwer darüber zu sprechen. Als Gabbys Tochter Alicia drei Jahre alt war, kommt sie in eine Pflegefamilie.

Nach der Geburt beginnt ein Martyrium

„Ich war erst 15. Habe von der Schwangerschaft erst Ende des dritten Monats erfahren. Ich hatte kaum noch eine Wahl, ob ich sie behalte oder nicht. Ich hätte es auch anders machen können, aber so ein Mensch bin ich nicht“, so Gabby in einem Interview mit RTL.

Nach der Geburt zieht sie mit dem damals 19-Jährigen Vater in eine kleine Wohnung, doch anstatt harmonischem Familienleben durchleidet die Sängerin ein Martyrium. Ihr Partner schlägt sie, die Nachbarn sehen keinen anderen Ausweg und rufen regelmäßig die Polizei, bis sich das Jugendamt einschaltet.

Gabby Rinne: „Ich war hardcore-depressiv“

Daraufhin wird Alicia aus der Familie genommen, Gabby sieht ihre Tochter daraufhin viele Jahre nicht mehr. „Ich bin in ein tiefes Loch gefallen. Habe die Welt um mich ausgeschlossen und habe mich in mich selbst verzogen“, erinnert sie sich zurück. „Ich war hardcore-depressiv“, so ihr Fazit für die damalige Zeit.

Als sie mit 19 Jahren bei „Popstars“ gewinnt und Mitglied von Queensberry wird, scheint sich ihr Leben zu verändern. Gabby macht Karriere, während ihre Tochter bei Pflegeeltern aufwächst. „Genau diese Zeit zwischen vier und zehn, ist die, die ich verpasst habe. Ich wäre so schrecklich gerne für sie da gewesen“, zeigt sie sich rückblickend reumütig.

„Vielleicht hätte ich es verhindern können!“

Sie versuche heute alles wieder gutzumachen und die verlorene Zeit mit ihrer Tochter nachzuholen. Allerdings gibt die ehemalige Dschungelcamperin zu einem Teil auch dem Queensberry-Management die Schuld daran, dass sie damals keine Zeit gehabt habe, um die Gespräche mit dem Jugendamt wahrzunehmen. Man habe sie damals nicht dabei unterstützt, ihre Tochter zurück in ihr Leben zu bringen, so ihr Vorwurf,.

„Ich hätte vielleicht verhindern können, dass meine Tochter und ich auseinandergerissen werden.“ Doch habe sie damals auch versuchen müssen, ihr Leben erst einmal auf die Kette zu bekommen, um sich und ihrer Tochter überhaupt „etwas bieten“ zu können.

Gabby sieht eine Teilschuld auch beim Management

„Anscheinend war es doch nicht gewünscht von Management-Seite aus, dass ich wieder Kontakt mit meiner Tochter habe, weil man alleinstehende Leute wohl doch besser vermarkten kann. Wir müssen verkaufen und wir müssen funktionieren und wenn man nicht funktioniert, dann ist man so schnell wieder raus, so schnell kann man nicht gucken.“

Nach sieben Jahren Trennung habe ganz plötzlich das Telefon geklingelt und die damals 10-Jährige habe sie angerufen. „Mein Gott, wie happy ich war, als meine Kleine sich bei mir gemeldet hat. Es war genau die Zeit, wo ich weiß, dass sie mich gebraucht hat.“ Mittlerweile ist Gabbys Tochter 16 Jahre alt und die beiden haben wieder ein gutes Verhältnis. Alicia hat sogar ein eigenes Zimmer in der Wohnung ihrer Mutter. Es ist quietsche-rosa!

„Ich werde dafür sehr doll verurteilt!“

„Mir war es wichtig, dass sie hier ihren eigenen Rückzugsort hat. Ich hätte mir mit 16 auch so einen kleinen Prinzessinnen-Raum gewünscht. Ich habe es ihr so eingerichtet, wie ich es mir damals gewünscht hätte“, gibt sie zwinkernd zu.

Sie selbst sei als Kind unter schwierigen Verhältnissen aufgewachsen. „Ich komme selbst aus einem zerrütteten Umfeld. Ich bin mit neun ins Heim gekommen. Ich mache immer ein bisschen zu, weil ich mir für mich selbst ein anderes Leben gewünscht hätte.“ Nun versuche aus all dem passierten das Beste für sich und ihre Tochter zu machen, aber es ist nicht einfach, gibt sie zu. „Ich werde dafür sehr doll verurteilt.“ (DA)