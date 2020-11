22.11.2020 12:15 Uhr

Ex-Skistar Lindsey Vonn: Ihr Verlobter ist eifersüchtig auf ihre Hunde

Lindsey Vonn steht derzeit gemeinsam mit einem ihrer drei Hunde vor der Kamera. Auch privat spielen die Vierbeiner eine besondere Rolle.

Vergangenes Jahr beendete Lindsey Vonn (36, „Rise: My Story“) ihre aktive Sportkarriere. Bei ihrem neuen Job als Moderatorin der Show „The Pack“ steht die erfolgreichste Skirennläuferin aller Zeiten nun gemeinsam mit ihrer Spaniel-Dame Lucy vor der Kamera. Was ihre insgesamt drei Hunde ihr bedeuten und wie ihr Verlobter, der Eishockeyspieler P. K. Subban (31), mit den Vierbeinern klarkommt, verrät die US-Amerikanerin im Interview mit der „Bild am Sonntag“.

„Meine drei Hunde spielen eine riesige Rolle in meinem Leben. Unsere Verbindung ist etwas Besonderes“, erzählt die Olympiasiegerin der Sonntagszeitung über Bear, Leo und Lucy. Die Vierbeiner hätten ihr während ihrer Verletzungen sehr geholfen, weshalb sie heute untrennbar miteinander verbunden seien.

Lindsey Vonn und ihre Vierbeiner gibt es „nur im Paket“

Mit der besonderen Beziehung, die Vonn zu den Hunden pflegt, musste sich ihr Verlobter arrangieren. Ihm habe sie „von Anfang an gesagt“, dass es ihre Haustiere und sie „nur im Paket und nicht einzeln“ gebe. Ein wenig eifersüchtig ist P. K. Subban trotzdem ab und zu. „Er sagt: ‚Du liebst deine Hunde mehr als mich.‘ Aber ich denke, dass sie alle genau auf gleichem Niveau sind“, sagt die 36-Jährige.

Die Beziehung zwischen dem 31-jährigen kanadischen Eishockeyprofi, der zuvor kein „Hunde-Mensch“ gewesen sei, und Vonns Spaniel-Dame ist mittlerweile allerdings so gut, dass auch sie manchmal eifersüchtig wird. Lucy und ihr Verlobter hätten „eine tolle Beziehung“, gibt die frühere Topathletin zu. „Da ist also eine andere Frau in unserer Beziehung.“

Für „The Pack“ begleiten Lindsey Vonn und Lucy insgesamt zwölf Hund-Mensch-Teams bei ihrer Reise um die Welt. Rund um den Globus müssen die Kandidaten in der neuen Amazon-Prime-Show, die bereits verfügbar ist, verschiedene Abenteuer bestehen.

