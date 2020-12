17.12.2020 21:59 Uhr

Ex-Tennisstar Maria Sharapova hat sich verlobt

Maria Sharapova hat in einem Instagram-Post ihre Verlobung bekanntgegeben. Der Ex-Tennisstar postete dazu Turtelfotos mit ihrem Verlobten Alexander Gilkes.

Maria Sharapova (33) und Alexander Gilkes (41) sind verlobt. Die ehemalige Tennisspielerin, die im Februar 2020 ihre Karriere beendete, teilte auf Instagram gleich mehrere Bilder und Videos, die das verliebte Paar zeigen. „Ich habe vom ersten Tag an ‚Ja‘ gesagt, an dem wir uns gesehen haben. Das war unser kleines Geheimnis, nicht wahr?“, schrieb sie in dem Posting. Auch Gilkes postete unter anderem ein Pärchenbild und schrieb in seinem Instagram-Post: „Danke, dass du mich zu einem sehr, sehr glücklichen Mann gemacht hast. Ich freue mich darauf, dich ein Leben lang zu lieben und von dir zu lernen.“

Das Paar wurde 2018 erstmals zusammen gesichtet. 2012 trennte sich Maria Sharapova von ihrem Verlobten, dem Basketballspieler Sasha Vujacic (36). Bis Juli 2015 war sie mit dem bulgarischen Tennisprofi Grigor Dimitrow (29) liiert. Der britische Geschäftsmann Alexander Gilkes war von 2012 bis 2017 mit Designerin Misha Nonoo (35) verheiratet.

(jom/spot)